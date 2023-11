La NASA reveló esta semana una nueva imagen del Telescopio Espacial James Webb (JWST) que muestra a la Vía Láctea como nunca antes un instrumento había podido verla. La foto en cuestión enfoca sólo una porción del denso centro de la galaxia, donde se pueden apreciar 500.000 estrellas.

De acuerdo con la agencia espacial, el centro galáctico que vemos en la imagen se encuentra a unos 25.000 años luz de la Tierra, lo que es suficientemente cerca como para que el James Webb pueda recoger valiosos datos de estrellas individuales.

Esta característica del telescopio permite que los astrónomos puedan estudiar información “sin precedentes” de cómo se forman las estrellas y qué implicancias tiene en ellas el ambiente cósmico que las rodea.

Esto último también les permitirá comparar los distintos entornos cósmicos donde se desarrollan estos cuerpos celestes. Por ejemplo, ¿son diferentes las estrellas que crecen al centro de la Vía Láctea que las que crecen en la periferia de esta?

“Nunca hubo datos infrarrojos en esta región con el nivel de resolución y sensibilidad que obtenemos con Webb, por lo que estamos viendo muchas características aquí por primera vez. Revela una increíble cantidad de detalles, lo que nos permite estudiar la formación de estrellas en este tipo de entorno de una manera que antes no era posible”, comentó Samuel Crowe, investigador principal de este estudio y estudiante de la Universidad de Virginia, en Charlottesville.

La imagen muestra una región de formación estelar en el centro de la Vía Láctea que está a sólo 300 años luz del agujero negro supermasivo Sagitario A*, que habita en el corazón de la galaxia.

“Se estima que en esta imagen de la región de Sagitario C (Sgr C) brillan unas 500.000 estrellas, junto con algunas características aún no identificadas“, dice la NASA en un comunicado.

Wish upon 500,000 stars 🌟

Take in this magical view of the heart of our home galaxy. Seen by Webb in unprecedented detail, Sagittarius C is a star-forming region about 300 light-years away from the supermassive black hole at the Milky Way’s center: https://t.co/KlGnGSbFl8 pic.twitter.com/YKzUCbECqw

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 20, 2023