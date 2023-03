Betelgeuse es una estrella de tipo “gigante roja” perteneciente a la constelación de Orión. A la fecha, es el noveno objeto más brillante visible en el cielo y se encuentra relativamente cerca de la Tierra, a unos 700 años luz de distancia.

Durante los últimos años, esta estrella ha hecho noticia, puesto que se convirtió en la primera cuyos cambios fueron presenciados por la humanidad. Y es que los científicos lograron captar como comenzaba a apagarse.

Asimismo, estudios milenarios también apuntan a que humanos de otras épocas presenciaron la estrella de otro color y no como la vemos hoy, por lo que eso indicaría cambios anteriores.

Un hecho en particular causó impacto en 2019, cuando se registró una explosión en Betelgeuse, que apagó parte de su brillo, razón por la que la comunidad científica comenzó a especular que la estrella pronto podría explotar y convertirse en una supernova.

Pero aquello podría ocurrir mañana o en un millón de años, y de ser así los humanos tampoco podrían presenciarlo, puesto que su luz tardaría cientos de años en alcanzar la Tierra.

En primera instancia se teorizó que la disminución en el brillo de esta estrella tenía que ver con una eyección de gas que se condensó en una nube de polvo que terminó ocultando parte de su brillo.

Sin embargo, investigaciones hechas con el Very Large Telescope (VLT), que se encuentra en Chile, determinaron que un área fría de la estrella impulsó esta eyección de gas, apagando parte de su brillo y a la vez generando esta nube de polvo, según informó la BBC en 2021.

Esto último explicaría por qué en 2022 recuperó parte de su brillo, debido a que esta supuesta nube se estaría disipando y solo cubrió la estrella parcialmente. Fue el telescopio Hubble quien recopiló esta información, según informó la NASA.

“Estas nuevas observaciones arrojan pistas sobre cómo las estrellas rojas pierden masa al final de sus vidas a medida que se queman sus hornos de fusión nuclear, antes de explotar como supernovas”, dice el comunicado.

Cabe recordar que, las estrellas nacen y mueren y su muerte culmina en una explosión llamada “supernova”, con la que expulsan sus gases hacia afuera y crean impresionantes nubes de colores.

Pero para llegar a este final, las estrellas pasan por diferentes etapas, que toman millones de años de diferencia. Betelgeuse de hecho, al momento es una “gigante roja”, que tiene una masa de 20 veces la del Sol y es 1.000 veces más grande.

Después de su proceso de gigantes rojas, las estrellas pueden explotar en supernovas y convertirse en estrellas de neutrones o agujeros negros; o también pueden pasar a ser enanas blancas o nebulosas planetarias, dependiendo de sus masas y tamaño.

Sin embargo, esta curiosa estrella tiene 10 mil millones de años, lo que la convierte en una gigante roja relativamente joven y aún le queda tiempo hasta que se apague y explote.

Supergiant star Betelgeuse (Betelgeuse, Betelgeuse) blew off a huge chunk of surface material in 2019, data from @NASAHubble data shows. Astronomers have never seen anything like it, though it's not evidence the star will burst anytime soon: https://t.co/RhuWwWxQxr pic.twitter.com/01ek8hRdSb

— NASA (@NASA) August 11, 2022