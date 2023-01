El telescopio actualmente está produciendo 50 GB de datos por día, algo en lo que los astrónomos no dan abasto.

Desde que fue puesto en marcha en 2022, el Telescopio Espacial James Webb (JWST) ha logrado impresionantes resultados, tanto en imágenes del universo profundo como en la recopilación de nuevos datos que los astrónomos se encargan de estudiar.

Sin embargo, y con menos de un año de uso, expertos del área advierten que los científicos no dan abasto para la inmensa cantidad de datos que está recogiendo el telescopio y enviando a la Tierra.

Según informa un reporte publicado por la revista científica del Massachusetts Institute of Technology: MIT, el James Webb actualmente está recolectando 50 GB de datos por día, una cantidad inconmensurable en comparación a los 2 GB que recopila el Hubble, por ejemplo.

Si bien, la comunidad astronómica que trabaja con el telescopio se preparó por años para analizar sus datos, parece no ser suficiente. Y es que los científicos incluso desarrollaron algoritmos y fórmulas para procesarlos con más rapidez y organización.

Además, esto es algo que no puede detenerse, según los expertos, puesto que un trabajo como el James Webb -de miles de millones de dólares- debe aprovecharse al máximo posible.

“Lo peor que podríamos hacer es tener un telescopio inactivo. No es algo barato”, dice en el artículo Dave Adler, jefe de planificación a largo plazo de JWST.

El James Webb recoge más datos de los que estimaban los científicos

Esto sumado a que a pesar de que los astrónomos estimaban como funcionaría, incluso cuando el telescopio captó sus primeros datos de prueba sorprendió al equipo, detectando cientos de galaxias en una sola foto.

“Había literalmente cientos de galaxias. Estábamos impresionados. Todos estaban incrédulos de lo bien que estaba funcionando”, contó Lee Feinberg, gerente de elementos del telescopio óptico de JWST en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Esta variación por supuesto impulsó la observación astronómica del James Webb, que actualmente se hizo demasiada para los estudios. Los datos de hecho son públicos al momento de llegar a la Tierra, dejando que cualquier astrónomo del mundo pueda acceder a ellos y aun así no es suficiente.

Asimismo, aseguran que al principio no todos los datos fueron bien estudiados, puesto que no se revisaron correctamente. “Cuando se trata de algo tan nuevo y desconocido, las cosas deben revisarse 10 o 100 veces. Así no fueron las cosas”, enfatizó Emiliano Merlín, astrónomo del Observatorio Astronómico de Roma.