La tarde del lunes, la NASA actualizó el estado del módulo Insight que se encontraba en Marte estudiando las características geofísicas y geológicas de la superficie marciana. Ahora finalmente dejó de funcionar.

El módulo fue lanzado en 2018 y aterrizó con éxito en Marte, donde pasó el resto de su vida útil, recopilando datos e información que los científicos usan para comprender mejor la estructura del planeta, cómo se formó y cómo llegó a su actual estado.

Sin embargo, este año comenzó a quedarse sin energía producto del polvo que cubrió sus paneles solares y le prohibió alimentarse. De hecho, la misión se dio por terminada a inicios de noviembre, y desde entonces el instrumento solo había podido enviar algunos datos menores e imágenes a la Tierra.

Fue el domingo pasado cuando la NASA intentó por última vez comunicarse con él, sin éxito. “El 18 de diciembre de 2022, InSight de la NASA no respondió a las comunicaciones de la Tierra“, informó la agencia espacial en un comunicado.

“La potencia del módulo de aterrizaje ha estado disminuyendo durante meses, como se esperaba, y se supone que InSight puede haber llegado al final de sus operaciones. Se desconoce qué provocó el cambio en su energía; la última vez que la misión se puso en contacto con la nave espacial fue el 15 de diciembre de 2022“, detallaron.

Así se ve el antes y después del Insight en Marte:

I’m getting close to the end here, due to dust gathering on my solar panels, making it hard to generate power. People often ask: don’t I have a way to dust myself off (wiper, blower, etc.)? It’s a fair question, and the short answer is this: (🧵) pic.twitter.com/fbFjj4AXf3

A pesar de no lograr establecer comunicación, el Insight alcanzó a enviar una imagen que podría ser la última de su vida útil. La NASA la posteó en el Twitter de la misión, con un mensaje poco esperanzador.

“Mi poder es realmente bajo, por lo que esta puede ser la última imagen que pueda enviar. Sin embargo, no se preocupen por mí: mi tiempo aquí ha sido productivo y sereno. Si puedo seguir hablando con mi equipo de misión, lo haré, pero me cerraré aquí pronto. Gracias por quedarte conmigo”.

A pesar de todo, desde la NASA señalan que continuarán actualizando su estado e intentando comunicarse durante los siguientes días, hasta finalmente asegurarse de que ya no le queda energía para continuar.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ

— NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022