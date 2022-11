El Telescopio Espacial James Webb (JWST) sigue sorprendiendo a los astrónomos y a los más adeptos a la ciencia espacial, esta vez con una imagen de una galaxia enana que se encuentra aislada en el universo profundo.

Se trata de Wolf-Lundmark-Melotte (WLM) a 3 millones de años luz de la Tierra. La imagen es importante no solo por sus hallazgos, si no también porque una vez más demostró las imparables capacidades del telescopio.

De hecho, la NASA publicó la foto junto a otra vista de este sector del espacio captada por el observatorio espacial Spitzer IRAC, de la misma agencia. La diferencia es impresionante.

“El telescopio Webb demuestra su notable capacidad para detectar estrellas débiles fuera de la Vía Láctea”, describió la NASA a través de Instagram.

Esta galaxia, si bien, no está tan lejana a la Tierra tiene una singularidad que destacan los expertos, “está mucho más aislada que otras galaxias cercanas, que interactúan con nuestra propia Vía Láctea”, explican.

“WLM también tiene una composición química similar a las galaxias en el universo primitivo, lo que significa que es pobre en elementos más pesados ​​que el hidrógeno y el helio“, agregan.

Estos rasgos, dice la NASA, convierten a la galaxia enana en una “candidata ideal” para estudiar la formación y evolución de estrellas en el universo primitivo.

