Los Pilares de la Creación es una zona de la nebulosa del Águila, ubicada a 7000 años luz de la Tierra, que se popularizó en 1995 cuando el telescopio espacial Hubble la fotografió por primera vez. Ahora, el James Webb apuntó hacia el lugar y detectó miles de estrellas.

Fue la mañana de este miércoles que la NASA reveló la imagen, señalando que el Webb fue capaz de capturar “un paisaje exuberante y muy detallado”, de los pilares. Estos consisten en densas nubes de gas y polvo donde se forman estrellas.

La imagen fue tomada con la cámara de infrarrojo cercano del Webb (NIRCam) y muestra miles de estrellas, entre ellas algunas recién formadas.

En concreto, estas nacen cuando se forman ‘nudos’ con suficiente masa dentro de los pilares de gas y polvo, así es como esa masa colapsa por su propia gravedad, se calienta y eventualmente forma una nueva estrella.

A good friend points the way. Thanks for showing us the sights, @NASAHubble ❤️ https://t.co/V0Rl56S2oQ

— NASA Hallo-Webb Telescope 🕸🕷🎃 (@NASAWebb) October 19, 2022