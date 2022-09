Durante los últimos días, Marte ha dado que hablar entre los astrónomos y los aficionados a la ciencia planetaria, sobre todo después de que el Telescopio Espacial James Webb (JWST) hiciera sus primeras observaciones sobre el también llamado planeta rojo.

Si bien, este es uno de los planetas del Sistema Solar más estudiado a la fecha siempre deja nuevas sorpresas de las que aprender. Fue el 19 de septiembre que la NASA informó de los primeros estudios sobre Marte del telescopio más potente creado hasta el momento. Aunque las observaciones tuvieron lugar a inicios de este mes.

Las primeras fotos de Marte tomadas por el James Webb fueron capturadas por la NIRcam, la cámara de infrarojo cercano que se encuentra en el telescopio. Sus datos “muestran una región del hemisferio oriental del planeta en dos longitudes de onda diferentes, o colores de luz infrarroja”, dice la NASA.

En primera instancia, una imagen de ‘longitud de onda corta’ capta la luz solar reflejada en la superficie marciana y gracias a esto deja ver más detalles del suelo. Entre ellos muentra los anillos del cráter Huygens, la roca volcánica oscura de Syrtis Major y el brillo en la cuenca Hellas.

Mientras que la imagen con ‘longitud de onda corta’ revela la emisión térmica que emite, en palabras de la NASA “la luz emitida por el planeta a medida que pierde calor”. La imagen en si enseña detalles de la temperatura de Marte y su atmósfera.

Así mismo, el James Webb recolectó datos que se traducen al primer espectro infrarojo de Marte. Esto quiere decir que se investigaron las “las variaciones sutiles en el brillo entre cientos de diferentes longitudes de onda representativas del planeta como un todo”.

En concreto, la NASA espera obtener de esto información adicional -y más detallada- de la superficie y la atmósfera del planeta rojo. El análisis preliminar reveló detalles sobre los elementos en la atmósfera como el dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. Además, también proporcionó datos sobre el polvo, las nubes y el suelo marciano.

El módulo Insight de la NASA aterrizó en Marte en novimebre de 2018 y se encarga de estudiar el pulso del interior del planeta, su superficie, el subsuelo, entre otras características que le permitan estudiar y analizar la evolución geológica temprana del planeta.

A la fecha, los registros del Insight que han causado más conmoción en la comunidad científica tienen que ver con los movimientos telúricos que ha registrado. Temblores de pequeña magnitud que no siempre tienen que ver con el interior del planeta.

La NASA reveló el pasado lunes una investigación que demuestra que algunos de los sismos captados por el módulo corresponden a la caída de meteoritos. En concreto, el Insight “detectó ondas sísmicas de cuatro rocas espaciales que se estrellaron en Marte en 2020 y 2021”, informan.

“El primero de los cuatro meteoritos confirmados (…) hizo la entrada más espectacular: entró en la atmósfera de Marte el 5 de septiembre de 2021 y explotó en al menos tres fragmentos, cada uno de los cuales dejó un cráter”, cuenta la NASA.

Siendo este el impacto más destacable, al calular sus coordenadas la agencia espacial envió al Mars Reconnaissance Orbiter a sobrevolar el lugar. El intrumento captó imágenes de los 3 cráteres que predijo el Insight.

Además, se confirmaron que se habían producido otros tres impactos el 27 de mayo de 2020; el 18 de febrero de 2021; y el 31 de agosto de 2021. A pesar de ello los científicos cuestionan por qué son tan pocos impactos, considerando que el Insight ha registro cerca de 1300 sismos desde su aterrizaje.

“El equipo de InSight sospecha que otros impactos pueden haber sido oscurecidos por el ruido del viento o por cambios estacionales en la atmósfera. Pero ahora que se ha descubierto la firma sísmica distintiva de un impacto en Marte, los científicos esperan encontrar más escondidos dentro de los casi cuatro años de datos de InSight”, explica el comunicado.

Adicionalmente, los datos del módulo fueron traducidos al sonido que habría generado el impacto en la superficie marciana. En el clip de audio, el sonido tiene 3 etapas: cuando el meteorito ingresa a la atmósfera marciana; cuando explota en pedazos; y cuando impacta en la superficie.

BREAKING 🚨: NASA lander captures the sound of meteorites hitting the surface of Mars for the first time pic.twitter.com/XKnOVFZC2i

— Latest in space (@latestinspace) September 20, 2022