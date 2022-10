El Observatorio de la Tierra de la NASA compartió una imagen de dos manchas azules que cuelgan misteriosamente en la atmósfera terrestre. El extraño fenómeno fue fotografiado por un astronauta anónimo a bordo de la misión Expedición 66 de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) mientras pasaba sobre el sudeste asiático.

Aunque la deslumbrante pareja de orbes puede parecer de otro mundo, lo que se ve en la imagen es, en realidad, el resultado de dos fenómenos naturales no relacionados entre sí que acaban de ocurrir al mismo tiempo: los rayos y la Luna.

La imagen, que fue captada el 30 de octubre del año pasado, fue publicada en línea solo hasta el 9 de octubre de este año por la agencia espacial. El registro en concreto capta zonas de China, Tailandia, Vietnam y Laos, así como el Golfo de Tailandia y el Mar de China Meridional.

Según las anotaciones de la imagen del Observatorio de la Tierra de la NASA, la luz que se ve en el Golfo de Tailandia se da gracias a una tormenta de rayos.

Normalmente, las tormentas eléctricas están cubiertas por nubes, por lo que no son visibles desde la EEI –a 408 km por encima del suelo–, pero este rayo fue visible a través de un hueco en las nubes.

Por su parte, la otra mancha azul, cerca del extremo derecho de la imagen, no es otro rayo en el mar del sur de China, sino la luz de la Luna.

De hecho, es probable que la Luna estuviera en una orientación en la que la luz que reflejaba del Sol atravesara la atmósfera terrestre dispersando algunas partículas diminutas, dicen los expertos.

An astronaut aboard the @Space_Station took this photo of Earth’s limb – where Earth’s atmosphere meets space – over the nighttime lights of Thailand and Vietnam in 2021.

A flash of lightning illuminates passing storm clouds at the bottom of the image. ⚡https://t.co/DofiAbUqD2 pic.twitter.com/6TjD5tEbTq

— NASA Earth (but haaaunted 👻) (@NASAEarth) October 10, 2022