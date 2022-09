Un equipo científico internacional, liderado por el Instituto de Astrofísica do Espaço (IA) de Portugal y en el que participa el Instituto español de Astrofísica de Canarias (IAC), ha confirmado el descubrimiento de cinco exoplanetas en un mismo sistema planetario, dos de ellos similares a Mercurio.

Se trata de un sistema con tres supertierras y dos supermercurios alrededor de la estrella fría HD 23472, indicó el IAC en un comunicado. La investigadora del IA Susana Barros, que lideró el estudio, indicó que querían observar este sistema planetario para caracterizar la composición de pequeños planetas.

En concreto, querían estudiar si la existencia o no de atmósfera podría estar relacionada con la evaporación de sus capas externas debido a la irradiación de la estrella.

Pero, “sorprendentemente”, descubrieron que este sistema está compuesto por tres supertierras con una atmósfera importante, y por dos supermercurios, que son los planetas más cercanos a la estrella, señala.

Los cinco planetas de este sistema, tres de ellos con masas inferiores a la de la Tierra, se encuentran entre los exoplanetas más ligeros cuyas masas se han medido con el método de la velocidad radial.

Esta técnica detecta pequeñas variaciones en la velocidad de la estrella en la línea de visión debidas al movimiento que un planeta en órbita induce sobre ella.

El descubrimiento ha sido posible gracias a la elevada precisión del espectrógrafo ESPRESSO, instalado en Very Large Telescope (VLT), del Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile.

Según explicó el IAC, las supertierras y los supermercurios son análogos de mayor masa de la Tierra y Mercurio según su composición, y se diferencian en que los supermercurios tienen un mayor contenido de hierro, especialmente en su núcleo.

Este tipo de exoplanetas son muy excepcionales, y de hecho sólo se conocen ocho. Incluyendo los dos recién descubiertos, se agrega en el comunicado.

Mercurio es uno de los planetas más densos del sistema solar y se desconoce el motivo por el que tiene un núcleo relativamente mayor y más masivo que el de la Tierra y el resto de planetas.

La creencia generalizada es que un cuerpo de elevadas dimensiones impactó contra el planeta y eliminó la mayor parte de su manto original.

Otra teoría sostiene que, dado que Mercurio es el planeta más caliente, su alta temperatura podría haber evaporado parte de su manto.

The paper presents the characterization of the 5 planets discovered around the K-dwarf HD23472 by using mainly ESPRESSO/@ESO and @NASA_TESS data. Look at the RV phase-folded curves from ESPRESSO! The semi-amplitude of planets "d", "e" and "f" is 30 cm/s!! pic.twitter.com/cPvYWK67ul

— ESPRESSO Science Team (@espresso_astro) September 27, 2022