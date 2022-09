Por primera vez desde que fue puesto en marcha, el Telescopio Espacial James Webb (JWST) apuntó hacia un exoplaneta que se encuentra aproximadamente a 3.500 años luz del Sistema Solar. Esta es una de las primeras imágenes de un planeta lejano tomada directamente.

Se trata de HIP 65426, un ‘gigante gaseoso’ que fue enfocado a través de 4 filtros de luz diferentes gracias a los lentes del James Webb. Este planeta -al igual que Júpiter- no tiene una superficie rocosa, puesto que está hecho de gas, por lo que fue clasificado por los astrónomos como “no habitable”.

Este cuerpo celeste fue recién descubierto en 2017, con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile. En ese entonces captaron su silueta, pero no directamente como la del JWST, sino que con longitudes de onda de luz infrarroja corta, que se procesaron para crear una imagen.

La secuencia de fotos, que publicó la NASA durante la tarde del jueves, consta de 4 versiones de HIP 65426. Esto debido a que se tomaron imágenes con diferentes lentes del telescopio.

“La violeta muestra la vista del instrumento NIRCam a 3,00 micrómetros; la azul muestra la vista del instrumento NIRCam a 4,44 micrómetros, el amarillo es la vista del instrumento MIRI a 11,4 micrómetros; y el rojo muestra la vista del instrumento MIRI a 15,5 micrómetros”, explica el comunicado.

Este logro del James Webb reafirma las capacidades del instrumento y sugiere observaciones futuras a otros planetas lejanos durante su ciclo útil.

“Fue realmente impresionante lo bien que funcionaron los coronógrafos de Webb para suprimir la luz de la estrella anfitriona” comentó Sasha Hinkley, astrónoma que lideró esta observación.

Si bien la imagen ya fue captada y procesada con todos los protocolos que implica utilizar el JWST, aún se encuentra en progreso, puesto que no ha pasado por la etapa de revisión por pares en la que otros expertos deben revisarla.

Each of Webb's 4 views is at a different wavelength of infrared light. The white star is the location of the host star. Its light is blocked by Webb’s coronagraphs, or tiny masks. The bar shapes in the NIRCam views are artifacts of the telescope optics, not physical objects. pic.twitter.com/RZGBioV4Qb

