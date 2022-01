La marca estadounidense reconocida mundialmente por su logo de la manzana mordida, actualizará su iOS y entregará la posibilidad de usar Face ID con la mascarilla puesta, es decir, se podrá desbloquear el dispositivo sin poner en riesgo la salud.

El youtuber, experto en los smartphones de Apple, Brandon Butch comentó en Twitter, “Bueno esto es nuevo 🤔”, haciendo referencia a la actualización 15.4 de iOS que está en período de prueba, junto a una imagen que muestra esta nueva función.

Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Lo que se lee en grande dice “Usa Face ID con mascarilla” y más abajo explica “el iPhone puede reconocer las características únicas alrededor del área de los ojos para autenticarse“.

No obstante, advierte que el reconocimiento será más preciso si lo configura para que no funcione con una mascarilla puesta.

¿Estará disponible para todos?

La respuesta es un rotundo no, puesto que según informa el medio especializado en Apple, 9to5Mac, esta nueva función si bien estará disponible para la actualización 15.4 solo se podrá usar desde el iPhone 12 en adelante.

Previamente a esta opción, que está en modo beta -es decir que solo algunos usuarios lo tienen disponible- no se podía usar la función de Face ID si no se tenía un reloj de apple, pero ahora, ya no es necesario, consignó el sitio tecnológico Xataka.

Por otra parte, también se difundieron capturas de pantalla que muestran la configuración de desbloqueo y en la primera imagen, casi a final esta la alternativa que dice “Usar Face ID con mascarilla”.

Por ahora no se sabe cuándo estará disponible la opción para quienes tengan un iPhone 12, iPhone 13 o sus variantes.