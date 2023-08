En solo seis horas, una casa de cuatro habitaciones se derrumbó y cayó al lecho del río Mendenhall en Alaska. De acuerdo a los que han detallado diversos expertos, el suceso habría ocurrido debido al derretimiento del glaciar del mismo nombre del río.

A través de redes sociales se han viralizado diversos registros de un dramático derrumbe ocurrido en la ciudad del norte de América, en ellos se ve como la estructura de dos pisos cayó completa al agua del río luego de una crecida.

No obstante, en un reciente registro compartido por un usuario de Twitter se puede ver el minuto a minutos del derrumbe.

Como se puede ver en las imágenes del timelapse, el lecho del Mendenhall en Alaska fue creciendo poco a poco, así lentamente, pero también de forma agresiva, los árboles que se encontraban a varios metros de distancia de la casa comenzaron a caer uno a uno hasta el agua.

De esta forma, arrastrando consigo la tierra donde estaban sus raíces, los árboles poco a poco quitaron terreno a la estructura, la que terminó por caer al río.

En otros registros cargados por el usuario de Tiktok @mari0deplumber se puede ver como la crecida del río de Alaska también se lleva la base de un conjunto habitacional aledaño a la casa derrumbada, además de dejarla pendiendo junto a otra estructura más pequeña.

Según reportó CNN, la crecida del río y el posterior derrumbe de la estructura se debería al derretimiento glaciar que ocurre en el sector, provocado por las altas temperaturas causadas por las inundaciones y la erosión a las orillas del cuerpo de agua.

This is from the Mendenhall River Floods in Alaska.

This happened over a span of six hours. 😧

Can you imagine watching that happen to your home knowing there’s nothing that can save it? pic.twitter.com/VGxXMFlWqI

— Ryan Shead (@RyanShead) August 6, 2023