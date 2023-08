En toda una tendencia se ha convertido la frase “cómo es posible este suceso” en la red social de microvideos luego de que el TikToker peruano Luis Henrique Alvarado la dijera en un registro, sin embargo, ahora el creador de contenido es acusado por hostigamiento sexual en el vecino país.

Según se ha dado a conocer, el tiktoker ha sido acusado por tres personas por este delito, no obstante, solo dos han realizado la denuncia formal, consignó el medio peruano La República.

En una de las denuncias a la que tuvo acceso el medio, se detalla que el autor de “cómo es posible este suceso” exponía los números de teléfono de mujeres con el objetivo de que las acosaran.

Tal como relató uno de los denunciantes, Marco Alaba, este comenzó a interactuar con el tiktoker peruano a través de WhatsApp. Fue en esta red social que evidenció como Alvarado por medio de la sección de historias publicaba contactos de mujeres y videos con menores de edad.

“Nosotros tratamos de contactarlo por su número de WhatsApp, por un tema de publicidad. Le hablamos, pero él solo contestó con un mensaje predeterminado para transferirle cinco soles. Y lo hicimos”, comenzó explicando Alaba al citado medio.

Sin embargo, pronto el tiktoker peruano empezó a publicar “estados retorcidos” aseguró el denunciante: “Relacionados con el tema de la pornografía. Lo que me indignó fue que empezó a subir clips de bebés, de menores de edad. Y, a las personas que comenzaban a quejarse, exponía sus datos e incitaba a que la acosen sexualmente”, afirmó.

Así, la denuncia de Alaba llegó hasta el Ministerio de la Mujer, quienes confirmaron que otra víctima del creador de la frase “cómo es posible este suceso” estaría recibiendo asesoría del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, del mencionado país.

Mientras, una tercera víctima reafirmó la denuncia de Alaba: “Me insultó y bloqueó. Además, mandó a chicos para que me molesten. Me mandaron fotos de personas teniendo sexo, me insultaron y me pedían fotos de mis partes íntimas. Después, me llamaron números desconocidos”.

Es preocupando que algunas de las agraviadas aún tengan temor por este sujeto , algunas siendo figuras públicas , nadie tiene que callar pero igual pagará por todas ellas 🙌🏼 una vez más gracias por compartir a todos. pic.twitter.com/rsp7gEQD0z — Marco Alaba (@Marcoalabasalas) August 7, 2023

La defensa del tiktoker peruano, creador de la frase “cómo es posible este suceso”

Por su parte, el tiktoker, quien se popularizó en la red social tras decir la frase mientras veía un video de una joven, se defendió asegurando que todo era falso.

“Me han sembrado (…). Ellos han grabado esos videos, y me echan la culpa, aún no hay pruebas. Estoy limpio, por eso, estoy normalito“, afirmó.