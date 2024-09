La última vez que la actriz nacional Delfina Guzmán estuvo en una teleserie fue en el 2017, cuando participó en “Wena Profe”. Desde entonces la artista se ha mantenido alejada de pantalla chica y dedicada al teatro, donde actualmente narra la obra Ciudad, con música de su hijo Juan Cristóbal Meza.

Y recientemente participó en el pódcast “Expertas en nada” de Paloma Salas y Eliza Zulueta, esta última quien escribió y dirigió la obra Aliento exclusivamente para ser interpretada por Guzmán.

En este contexto, la actriz de teleseries icónicas como El circo de las Montini, Estúpido Cupido, entre otras, conversó con las artistas sobre su perspectiva del país en la actualidad, además de su avanzada edad, sin embargo, también sorprendió por su gran memoria al recitar un monólogo de Hamlet en perfecto inglés.

“Yo soy muy enamorada de este país, me siento muy chilena”, comenzó diciendo, sin dejar pasar la oportunidad de criticar el lenguaje actual. “Encuentro que hablan pésimo, pero el chileno es como exquisito”.

“Me gustan los chilenos, me gustan los chilenos buenos mozos, los feos me cargan”, advirtió con humor.

Ante la consulta sobre su edad, Delfina Guzmán reflexionó: “Cuando yo prendo a veces la tele y me veo en millones de programas que hice y me aparezco, me dijo ‘Delfina, ándate, qué estás haciendo todavía aquí, ¿pero hasta cuándo?”.

Tras ello, Zulueta recordó que hace algunos años la actriz recitaba el monólogo “Ser o no ser” de Hamlet, el cual tan pronto mencionó, la actriz sorprendió declamándolo nuevamente en inglés.

“To be or not to be, that is the question, wheter ’tis nobler in the mind to suffer. The slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against your troubles and by opposing end them? To die, to sleep, that’s the rub”, relató provocando la sorpresa en las conductoras del pódcast.