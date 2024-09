Quizás el nombre de Santiago Cabrera no diga mucho, pero este actor es el protagonista de una historia en que el refrán chileno: “el que sigue, la consigue” se vuelve una realidad.

Conocido por su humildad en cada entrevista, el intérprete tuvo su primer impulso en 2006, en la serie Heroes de la cadena de televisión NBC, cuando personificó a Isaac Méndez, un artista que es adicto a la heroína y que es capaz de pintar el futuro.

Desde ahí, el intérprete ha actuado junto a Andy García, Nicole Kidman, Benicio del Toro y Mark Wahlberg, en una carrera que sigue sumando apariciones en grandes producciones, siendo su última aparición en Beetlejuice 2, en el rol de Richard, el exesposo de Lydia Deetz (interpretada por Winona Ryder)

Y a sus 46 años, parece que todavía no toca techo, en una carrera que surgió por mera casualidad y que al igual que Pedro Pascal, hoy triunfa en Hollywood.

La casualidad que transformó la vida de Santiago Cabrera

Cabrera nació en Caracas, Venezuela, mientras sus padres residían en el país caribeño, lo que sería una constante en su vida, ya que siendo hijo del diplomático Pablo Cabrera, vivió en diferentes países, como en Inglaterra, España, Italia y Rumania.

Aunque pasó sus primeros años en Londres, la familia se vino a Chile cuando Santiago tenía 15 años. En el país terminó el colegio y luego entró a estudiar psicología en la Universidad Católica.

Durante aquellos años, la opción le generaba dudas, en un momento en que buscaba qué hacer con su vida, sin embargo, una oportunidad se le presentó a los 19 años. Un amigo cercano que tomaba clases de teatro, lo invitó a participar en la obra Amadeus de Peter Shepard.

En este primer acercamiento al mundo de la actuación, obtuvo el papel principal, lo que cambió su vida para siempre. “Recuerdo que la primera vez que subí al escenario hice esa risa tonta que tiene y hubo un rugido de risa en el público. Esa conexión, nunca olvidaré esa sensación. Entonces, estaba intrigado. Pensé, ¿la gente hace esto para ganarse la vida? Yo diría que fue entonces cuando me enganché y nunca me abandonó”, confesó a The Hollywood Reporter.

Viendo que sus perspectivas habían cambiado, se instaló en Londres, decidido a entrar al prestigioso, Drama Centre, la escuela que formó a reputados actores como Michael Fassbender, Emilia Clarke y Tom Hardy.

Y al mismo tiempo que terminaba sus estudios, hizo su debut con pequeños papeles en la televisión británica, hasta que llegó el llamado de Hollywood.

Santiago Cabrera y su silenciosa carrera en Hollywood

Tras interpretar a Isaac Méndez, los directores notaron que el chileno tenía un talento inusual por adoptar cualquier acento, debido a la experiencia de vivir en distintos países, puesto que habla con fluidez español, inglés, francés e italiano.

Consciente de sus capacidades, el intérprete ha dicho que nunca creyó en el “cuento” de Hollywood ni menos ser una estrella. En una íntima entrevista con revista Paula, reveló el impacto de trabajar en la industria del entretenimiento en Estados Unidos. “Uno viene de Chile y es súper ingenuo. Vivir en un medio tan competitivo como Hollywood, eso te da carne de perro. Sangre fría. Yo de chico siempre fui muy afortunado, familia estable, tuve de todo, y en Hollywood de repente sentí hambre. No literalmente. Hambre de pensar: ¿cómo cresta voy a lograr lo que tengo que lograr?”,indicó al medio nacional.

Hoy el actor es una carta fija para papeles de acción, sin embargo, al principio de su carrera, tuvo que demostrar que tenía “carne de perro” en cada trabajo que tomaba, debido a los cuestionamientos por ser latinoamericano.

En la entrevista con The Hollywood Reporter, abordó que “el mundo ha sido muy diverso” desde pequeño, en especial, por los diferentes lugares en que ha vivido. “Nací en Venezuela, soy de Chile, entonces nos mudamos a Chile, y luego viví en Canadá cuando era muy joven, en Rumania, luego fui a Londres, España, Madrid, luego regresé a Chile. Creo que busco oportunidades para romper con los prejuicios sobre lo que eres, dependiendo de dónde vienes”.

Con relación a esto, el intérprete de Cristóbal Ríos en Star Trek: Picard, puntualizó a la revista norteamericana que pensó en tener un nombre artístico para facilitar su ingreso a la industria. “Mi segundo nombre es Simon, Santiago Juan Simon, y tengo un Walker en la línea de mi abuela, así que pensé en Simon Walker”, reveló.

“Estoy muy feliz de no haberlo hecho, porque es mi identidad, y mi nombre es Santiago, pero miro hacia atrás y digo, probablemente hubiera ayudado en ciertas situaciones, porque la gente no te encasillaría, y es una especie de batalla continua. Siento que quiero que me elijan por lo que soy, no por ser latinoamericano o sudamericano”, expresó al citado medio.

El actor y su lazo con Chile

De ser una promesa de la actuación a un actor consagrado, con presencia en series y películas como en “Transformers: El último caballero”, Cabrera también fue parte de la película chilena “La vida de los peces”, un proyecto que lo hizo conocido en el público nacional, además de significar un reencuentro con el país.

Es que la cinta profundiza en la historia de Andrés, un hombre que vuelve a Chile, después de vivir diez años en Alemania. Siendo la misma situación que vivió Santiago, después de tomar la decisión de estudiar actuación en Reino Unido.

“Yo también me fui hace diez años de Chile y con esa parte me identifiqué. Siempre hay algo de uno. Para que los papeles te queden bien, siempre hay que traer algo de uno. Y aquí era obvio que era eso”, afirmó Cabrera a la Agencia EFE.

Por otra parte, a raíz de los 50 años del golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973, Cabrera personificó al general Carlos Prats en el podcast Historias de Golpe, una experiencia que lo marcó profundamente.

“Me encantó participar. Y también me conecta con Chile. Yo que estoy viviendo afuera, estos proyectos son muy importantes y tienen mucho valor”, sostuvo a radio ADN.

Finalmente el actor que encontró de improviso su profesión, sigue sumándose a grandes proyectos, que lo tienen trabajando con las leyendas de la industria hollywoodense.