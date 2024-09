Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Mary Livanos revela detalles exclusivos sobre la nueva serie de Marvel Studios, "Agatha All Along", protagonizada por Agatha Harkness, personaje de "WandaVision". Destacando que es la primera propiedad de Marvel basada en un personaje no protagonista de cómics, Livanos elogia a Kathryn Hahn por su interpretación. La serie promete sorprender con elementos visuales y temáticos, celebrando la fantasía y el horror, prescindiendo de pantallas verdes para mantener autenticidad. Con un estreno programado para el 18 de septiembre en Disney +, "Agatha All Along" promete atraer a los espectadores aficionados al misterio y fantasía, con un elenco destacado que incluye a Kathryn Hahn y otros talentos.