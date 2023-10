Desde el jueves 19 hasta el domingo 29 de octubre se presenta en la Sala La Comedia del Teatro Ictus, “Rescate”. Un espectáculo de dramaturgia escrito y dirigido por Alejandro Moreno. La obra trata sobre el patrimonio material e inmaterial del teatro chileno a partir del Teatro Windsor de Chañaral y la voz de Andrés Pérez Araya, quienes dialogan constantemente a lo largo de la puesta en escena.

Alejandro Moreno, director y dramaturgo de la obra, ha desarrollado desde hace más de diez años una serie de dispositivos que trabajan la idea de la voz, pero a través de mecanismos tecnológicos. “He buscado generar robots que pueden también actuar en obras no solo con el impacto tecnológico de su funcionamiento, sino que también con la forma en que estos funcionamientos permiten entregar una especie de alma y, esa alma o ese espíritu, está en la voz”, declara.

En relación a los distintos oficios y profesiones de quienes construyen esta historia, el director cuenta que “han trabajado artesanos y teatristas de Tierra Amarilla, ingenieros en robótica de la Universidad de Bangladesh, actrices chilenas, doctores en mecatrónica de la Universidad de Nueva York y dramaturgo de Copiapó, y todos con su expertise apoyan a construir esta especie de de suceso con la voz de Andrés Pérez, entonces yo llamo a esta obra un espectáculo de dramaturgia”.

La voz de Andrés Pérez

Para el autor de la obra este proyecto ha sido de mucho trabajo y corresponde a un concepto que identifica como ‘artesanía y artificial’, porque si bien es la época de la inteligencia artificial esto dista de aquello. Existe una voluntad de la dramaturgia en juntar ciertas palabras y frases. Andrés Pérez habla por una decisión de escritura formal.

“Nosotros tomamos todos los audios que encontramos de Andrés Pérez y los desplegamos en transcripciones gigantes, en paredes gigantescas y durante ocho meses con el ingeniero en sonido, Joaquín Vallejo, fuimos haciendo hablar a Andrés Pérez”, añade el dramaturgo. En cuanto al proceso de trabajo, el director cuenta que “juntamos, por ejemplo, un artículo del año 1985, con un adjetivo que dijo junto a un sustantivo en una entrevista en el año 95, con un adjetivo que lo dijo —no sé— el año 99. Se arma una frase”. “Y, con esa libertad de inventario —que era nuestro universo, nuestra constelación de su voz— fuimos armando esta galaxia que es esta obra que se llama “Rescate”. Lo interesante de este proyecto es que resulta muy sobrecogedor escuchar a una persona que ya falleció”, agrega.

En relación al ejercicio de traer a Andrés Pérez a escena, el autor agrega que “el hecho de que ya haya fallecido no le quita la posibilidad de continuar viviendo a través de la voz, que también es un signo de vida. Entonces esta voz yo la quise poner no en el cuerpo de un actor, sino que en la totalidad del espectáculo”. “En la última frase del texto de la obra hace referencia al monólogo de Segismundo de “La vida es sueño”, una obra que en vida no pudo actuar, pero que en en “Rescate”, Andrés Pérez Araya, con su voz, declama este monólogo”, cierra Alejandro Moreno.

Ficha artística

Dirección y dramaturgia: Alejandro Moreno

Elenco: Valentina Muhr, Paula Bravo, Mario Goya y Juan Pablo Lara

Jefe maqueta: Mario Goya

Dirección de arte y ambientación: Juan Pablo Lara

Director de escena: José Noriega

Diseño de iluminación: Claudia Yolin

Realización de iluminación: Dubi Cano

Vestuario: Constanza Rojas

Realización marionetas: Macarena Ahumada

Coreografía de maqueta: Cristián Plana

Robótica: Saiprasanth Krishnamoorthy, Hassam Khan Wazir y Diego Pozo

Programador texto – Diseñador sonoro: Joaquín Vallejo

Producción ejecutiva: Jorge Sepúlveda

Producción: Nicole Venegas Aguilera

Asistencia de dirección: María Paz González Durney

Agradecimientos: Marcelo Porta, Fundación Andrés Pérez Araya.