Papaya de Fusión Humor dijo adiós al personaje y hoy luce irreconocible: se fue al rap como Big David

David Silva por años fue conocido como el Papaya, integrante del grupo de comedia Fusión Humor, del cual se retiró en 2017, en medio de uno de los puntos más exitosos de la agrupación.

Han pasado casi diez años y David no solo luce irreconocible a como era en ese entonces, sino que también el rumbo que tomó su vida va completamente en otra dirección.

De hecho, David, hoy deja atrás al Papaya, personaje que recuerda con cariño, y le da la bienvenida a Big David, el nombre artístico que mantiene y con el cual busca ser reconocido.

Big David conversó con BioBioChile y relató cómo ha sido su camino desde que dejó Fusión Humor en 2017, a lo que es su trabajo hoy en día como rapero.

El momento en que dijo “necesito parar”

A diferencia de como era en aquel entonces, David hoy luce distinto. Se ve mucho más delgado, tiene tatuajes que cubren gran parte de sus brazos y mechones rubios. Antes también tenía tatuajes, solo que hoy son más notorios.

Durante sus años comediante usaba una pequeña melena, tenía un pequeño bigote junto a una incipiente barbilla y se veía un poco más robusto. Revisando los videos de ese tiempo, sobre las tablas y los escenarios se veía todo bien, risas y humor junto a sus compañeros, pero lo que había detrás, terminó por gatillar su salida.

El exceso de trabajo, el estrés y los problemas personales, lo llevaron a sufrir alopecia y un ataque de pánico que resultó ser el factor decisivo para pedir ayuda profesional.

“Esto fue un día domingo y como que el lunes fui al neurólogo. Así como que el cuerpo avisando mucho. No sé si fue eso la detonación a tomar esto como ‘oh, tengo que ver mi salud mental ahora’, pero sí fue un quiebre importante dentro de mi estabilidad emocional”, relató David.

Este episodio fue el empuje para salir del grupo de comedia. Reconoce que sí, fue abrupto. “Con todo lo que estaba viviendo, como que ya venía con un pensamiento como de no seguir en el grupo igual”, señaló.

Se imagina en otros episodios posibles, como por ejemplo haber trabajado con ellos un tiempo más, haber ahorrado dinero y otros escenarios, sin embargo, estos no se dieron.

Sobre la alopecia, que comenzó antes de dejar al grupo, revela que le afectó mucho. “De un día a otro no tenía pelo, no me salió más pelo”, dijo David, quien hoy dice estar contento de haber solucionado la mayoría de los problemas que tenía en ese tiempo.

Adiós Papaya. Hola Big David

Durante este tiempo, no solo le dio alopecia, sino que también recurrió a ayuda profesional para poder sanarse, aunque reconoce, gran parte también lo hizo con productos naturales, sin pastillas ni medicamentos.

No fue un proceso fácil, ni tranquilo, pero sí hubo algo que retomó y del cual se había alejado hace un tiempo. La música.

A los 12 fue parte del grupo de rap Arma Fonética. De ahí en adelante se metió en el mundo del hip-hop, escribiendo letras que hablaban sobre temas que tenían que ver con la sociedad.

Pero esto fue un tiempo, ya que después incursionó como mimo, payaso y luego comediante, como parte de Fusión Humor. En 2014, terminó nuevamente en un estudio de grabación.

Ese fue el momento en que se reencontró con la música y desde ahí no ha parado. Ha hecho colaboraciones con otros artistas, sin embargo, ahora está pronto a lanzar su single, “Chico Sonriente”.

Chicos Sonriente

Chico Sonriente habla de la transición, no necesariamente de la comedia a la música, pero “sí del momento en que dejo de lado todo, ordeno mi cabecita, ordeno mis ideas. Soluciono algunos problemas y partimos de cero”, comentó David.

“Fue como escribir un diario de vida, fue como escribir lo que sentía en el momento, sin una pista, sin una base, sino que escribir, escribir, echar afuera un poco lo que estaba pasando, lo que sentía. Porque si me lo guardaba iba a sentir quizás rencor”, añadió.

También dijo que no han pensado más allá del estreno de la canción el próximo 17 de marzo. Si bien lo que compartió con su equipo es que esto es “una deuda que tengo conmigo, quizás con algunas cosas, con algunas metas que tengo”.

Presionamos un poco, y sí, hay algo más. Proyecta llevar su carrera a festivales. Cuando él fue parte de Fusión Humor estuvo en los de Talca, Dichato y Olmué, hoy piensa en volver, pero desde otra faceta.

Consultado sobre si piensa que haber sido el Papaya, una figura reconocida en el humor le ayudó a impulsar su carrera como cantante, fue sincero y dijo que no, ya que venía hace tiempo intentándolo con otros equipos, pero que hasta el momento “no se había dado”.

Chico Sonriente es el primer single de su disco Disperso, el que pasa por diversos estilos, desde reggae, hip-hop hasta la cumbia.

También confirmó colaboraciones, como por ejemplo con Lechero Mon. Espera poder llegar a cantar con Flor de Rap o Movimiento Original, e incluso sueña con poder juntar nuevamente a Tiro de Gracia y poder cantar con ellos. Esto último se ve un poco más difícil por las diferencias propias de la clásica agrupación de hip-hop.

“Tenía muy pegado el tema del Papaya”

La entrevista no podía terminar sin retomar al Papaya, aquel personaje que funcionaba como especie de maestro de ceremonia en medio de un desordenado y disperso grupo.

Abandonar el personaje no fue fácil, ya que “venía muy pegado con el tema del Papaya, ¿dónde estaba yo?”, relató David.

Primero, para dar el paso a la música, necesitó dejar atrás el pasado con Fusión Humor. Incluso, le pasó que muchas veces se presentaba a un lugar a cantar, y las personas esperaban que se pusiera a contar chistes.

Este punto lo llevó a dejar atrás al personaje, aunque lo recuerda con cariño y lo importante que fue en su vida.

“Fue un buen camino, fue un buen proceso, un buen aprendizaje. Mucho cariño al Papaya, pero siento que la gente me subestima en ese aspecto, o tiene muchas expectativas frente al Papaya y no es algo que yo quiera asumir”, recalcó.

Según relató, no ha recibido llamados de apoyo por parte del círculo de comediantes con el que se movía previamente, pero sí de quienes hoy lo acompañan, por ejemplo su equipo y familia.

Finalmente, quiso entregar un mensaje, el que es “decir para la gente que todos somos seres humanos, que cometer errores es parte de la vida, que asumir los errores es un avance importante para lo que uno quiera hacer el día de mañana. Nunca es tarde para iniciar algo”.