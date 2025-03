Fabrizio Copano fue seleccionado como uno de los ocho comediantes del “CBS Showcase 2025”, un evento a cargo de Paramount Global dedicado a descubrir nuevos talentos de la comedia en Estados Unidos.

De acuerdo a un reporte de la revista estadounidense Variety, el chileno compartirá escenario con Niles Abston, Sophie Buddle, Nico Carney, Tina Friml, Leslie Liao, Ever Mainard y Andrew Orolfo.

Las presentadoras del encuentro, que en 2025 celebra su versión número 20, serán las actrices Sheila Carrasco y Punam Patel, exprotagonistas de la serie “Ghosts”.

El evento será transmitido al público y, como es habitual, tendrá un cariz benéfico: este año los fondos irán en ayuda de The Entertainment Fund, organización sin fines de lucro que brinda apoyo a profesionales de las artes escénicas y del entretenimiento, incluyendo asistencia financiera a las víctimas de los recientes incendios forestales de California.

Mediante redes sociales, Copano reaccionó al anuncio. “Ya puedo contarles que fui seleccionado para el CBS/Paramount Showcase 2025, un programa que durante 20 años ha impulsado a talentos en la actuación y la comedia. ¡Y este año soy el único latino y único extranjero en ser parte!”, escribió en su cuenta en Instagram.

“Este showcase ha sido la plataforma de grandes figuras como Kate McKinnon (SNL), Hong Chau (The Whale) y Hasan Minhaj (The Daily Show), y ahora me toca a mí subirme a ese escenario en Los Ángeles frente a los ejecutivos y jefes de casting más importantes de la industria”, añadió. “Gracias a todos los que me han apoyado en este camino”.

Por su parte, Claudia Lyon y Dorey Poder, vicepresidentas del departamento de Talento y Casting de CBS, destacaron a través de un comunicado la trayectoria del encuentro.

“Durante 20 años, ‘Showcase’ ha desempeñado un papel fundamental en el lanzamiento y la difusión de una nueva generación de voces cómicas. Creemos que este selecto grupo de ocho narradores representa el brillante futuro de la comedia; estamos entusiasmados de presenciar el desarrollo de su increíble potencial”, comentaron.