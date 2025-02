Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

En los Premios Grammy 2025 se rindió un emotivo homenaje a los artistas fallecidos, destacando al exintegrante de One Direction, Liam Payne, quien perdió la vida en octubre de 2024 al caer desde un tercer piso en Argentina. En la sección Memoriam, se proyectaron fragmentos de la trayectoria musical de Payne, siendo el punto inicial de una serie de recordatorios a figuras que han partido. El momento estuvo marcado por la interpretación de Chris Martin de Coldplay con la canción "All my love", combinando piano y violines, generando una atmósfera conmovedora en la ceremonia.