Días atrás fue confirmado el fallecimiento de Alfa Anderson, exvocalista de la célebre banda estadounidense Chic, donde inmortalizó su voz en canciones que hasta hoy resuenan en el mundo.

Anderson falleció a los 78 años y su deceso motivó palabras del propio Nile Rodgers, fundador del colectivo, quien reaccionó en redes sociales a la noticia el pasado 17 de diciembre.

Quizás por las fechas, quizás porque Anderson ganó notoriedad en los setenta y en la primera era del grupo (cuando coristas y voces femeninas eran habitualmente invisibilizadas; revisar el documental “A 20 pasos de la fama”), su muerte pasó tristemente desapercibida en el vaivén de fin de año (medios estadounidenses como la revista People acusaron recibo recién esta semana).

Alfa Anderson: de las aulas a Chic y viceversa

De acuerdo a su biografía oficial, Alfa inició su carrera como cantante profesional junto a algunos de los vocalistas y músicos más talentosos de la industria de la época.

“Tuvo un papel destacado en el disco Big Man (1976) del saxofonista Cannonball Adderley, que se lanzó en el Carnegie Hall, y también protagonizó la producción de ‘Children of the Fire’, una pieza musicalizada por el legendario trompetista ‘Hannibal’ Marvin Peterson”, se lee en su monografía.

“En los años 70, grabó coros para diversos artistas, incluidos Nat Adderley, Ray Barretto, Odyssey, Major Harris y Roy Buchanan. También cantó en la banda sonora producida por Quincy Jones para ‘The Wiz’ (1978), película protagonizada por Diana Ross y Michael Jackson), y en el álbum ‘Live at Montreux’ (1978) de Atlantic Records, producido por Arif Mardin y Herbie Mann”, acota.

En Chic, Anderson (quien ya era profesora titulada de la Universidad de Columbia en sus acercamientos a los grandes escenarios) debutó como corista en sus primeros sencillos para Atlantic Records, ‘Everybody Dance’ y ‘Dance Dance Dance’ (1977), además de ‘Chic’, el álbum debut de la banda.

Con el tiempo, Anderson fue ascendida a vocalista principal, rol que compartió con Luci Martin entre 1978 y 1983 después de que Norma Jean Wright abandonara la formación.

En este rol, Alfa grabó canciones inmortales como “Le Freak” y “Good Times”, el primero acreditado como el sencillo más vendido en la historia de Atlantic Records durante más de 30 años.

Después de la disolución de Chic, en 1983, Anderson continuó su carrera.

Además de sus ya mencionadas colaboraciones, la neoyorkina trabajó como cantante para diversos solistas. Como por ejemplo, su gran amigo Luther Vandross, quien le sirvió de enlace con Chic. Con él, coincidió desde 1982 a 1987.

En los ochenta, a su vez, colaboró para álbumes de Bryan Adams, Gregory Hines, Mick Jagger, Teddy Pendergrass, Jennifer Holliday, Billy Squier, Sheena Easton, Jody Watley, Bryan Ferry y Jonathan Butler.

“A finales de los años noventa, Anderson y su marido Tinkr Barfield formaron Voices of Shalom, un grupo que exploraba tópicos espirituales a través de composiciones originales. Con este nombre lanzaron dos álbumes de larga duración, Messages (1999) y Daily Bread (2002), así como un sencillo llamado What A Spirit (2005), que contó con las voces invitadas de Lisa Fischer y Keith Anthony Fluitt”, acota su biografía.

“Al mismo tiempo, la voz de Alfa siguió escuchándose en la música de Chic entre oyentes jóvenes, a través de películas como Shrek 2, Toy Story 3, Up in the Air, 54, Roll Bounce”, añade.

En 2017, después de décadas de colaboraciones, la cantante se dio tiempo para lanzar su primer álbum solista: “Music from My Heart”.

En la década pasada, y tras obtener una segunda maestría en el Bank Street College de Nueva York, se desempeñó como directora de la escuela secundaria El Puente Academy for Peace and Justice, en Brooklyn.

“Durante su mandato, Alfa inspiró y transformó las vidas de nuestros jóvenes y de nuestra comunidad con su profunda gracia, sabiduría, talento y espíritu indomable”, señaló la propia escuela en una publicación en Instagram en memoria de la artista.

“¡Te damos las gracias, querida Alfa, y que sigas bailando con los ángeles con paz y poder eternos!”, añadieron.