Fauna Primavera 2024: 5 postales irrepetibles y una venganza del pop chileno

Fauna Primavera 2024 celebró su undécima edición en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba, atrayendo a decenas de miles de asistentes con un cartel musical variado. Destacaron shows de leyendas como The Smashing Pumpkins, quienes emocionaron al público con su presentación y el relato de Billy Corgan sobre su vínculo con Chile. Air también brilló con su presentación conmemorando los 25 años de su álbum "Moon Safari". Además, grupos emergentes como Usted Señálemelo, Las Ligas Menores, Chini.png y National of Lenguage aportaron frescura al evento. Franz Ferdinand y Dënver marcaron momentos icónicos, mientras que Jerry Cantrell ofreció un espectáculo memorable como telonero de The Smashing Pumpkins, consolidando Fauna Primavera como un evento musical imperdible en Chile.

Si la sinergia de música en vivo gira en el primer trimestre, en Chile, en torno a Viña del Mar en febrero y a Lollapalooza en marzo, en los últimos tres meses del año la atención se concentra en el capitalino Fauna Primavera, que este 2024 celebró su undécima versión con un cartel entrecruzado de clásicos de los noventa, shows señeros y una selección de “brotes indies” americanos.

Ni el calor ni los mosquitos, ni la distancia del centro cívico ni la coincidencia en el calendario con el primer concierto de un artista urbano chileno en un estadio (no es el nicho de Fauna, de hecho el cartel no tuvo artistas urbanos), fueron impedimento para que decenas de miles se congregaran en el Parque Ciudad Empresarial (Huechuraba) el viernes y sábado recién pasado, en un cruce musical y atemporal que dejó diversas postales.

The Smashing Pumpkins: “Mi bebé es un poco chileno”

Si para los más jóvenes fue una sorpresa, para los herederos de la generación X el regreso de The Smashing Pumpkins a Chile, con Billy Corgan, Jimmy Chamberlin y James Iha otra vez juntos, fue la compensación de una deuda pendiente. Con un show largo y memorable que repasó buena parte de su historia y sus hits, el combo-alternativo también presentó canciones de su nuevo y decimoquinto álbum de estudio, “Aghori Mhori Mei”, que incluso tuvieron acogida favorable entre una audiencia que se involucró de inicio a fin en el ritual de su líder, prácticamente intacto como hace tres décadas.

La confesión de amor de Billy Corgan a Chile, relatando cómo se enteró en Santiago del nacimiento de su primer hijo con su esposa Chloe Mendel, quedará destacado sin dudas -y con rayados negros- en el anecdotario colectivo del festival.

Air: La joya irrepetible de Fauna Primavera

Uno de los imprescindibles de Fauna Primavera fue el también retorno de la banda francesa Air, en boga este año no sólo por su participación en los JJ.OO de París 2024 (cerraron la fiesta olímpica), sino también por la transmisión global de un show que este año dio por reinaugurado el aeropuerto de la capital francesa. Un electrónico y sutil cruce semántico.

En Chile, Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin presentaron el tour que celebró los 25 años del decisivo álbum “Moon Safari” (1998), que se escuchó de inicio a fin y con la disciplina habitual del dúo de Versalles.

Justo al atardecer, el binomio se acompañó en escena sólo con la intermitencia de un baterista, pieza fundamental para la proyección en vivo de esta casi científica obra electro-pop de Air, que si algún lector no ha escuchado, funciona como un reverso sofisticado, ultrafrancés y delicado del primer Daftpunk. ¿Volveremos algún día a escuchar entero “Moon Safari” en un festival en Chile? Difícil.

Juventudes americanas

Lejos del rótulo de “apuesta” (majadera etiqueta en este tipo de eventos), los argentinos Usted Señálemelo y Las Ligas Menores, la chilena Chini.png (Mejor Artista Rock de los últimos premios Pulsar; se impuso a Los Bunkers) y los norteamericanos National of Lenguage trajeron la necesaria cuota contemporánea al cartel de este año, con proyectos saludablemente activos y en pleno brote.

“¿Te cansa que te presenten como una artista revelación después de 10 años de carrera?”, preguntó BioBioChile a Chini.png a las afueras de un stand del Centro Cultural Gabriel Mistral, que tuvo una Premio Nobel en tamaño real y de amigurumi recibiendo a los curiosos.

“Me dan un poco lo mismo las etiquetas. Desde Tercero Básico en adelante he sentido su pesos: desde ‘niño problema’ hasta ‘artista emergente’. Efectivamente, voy a cumplir 10 años tocando. Igual lo entiendo. Yo vengo de una música de nicho, que tiene que ver con el indie, entonces comprendo que en el mainstream no se sepa de mi trabajo. Yo no esperaba llegar a esos lugares. Tampoco creo que ahí esté tanto mi foco”, contestó Chini Ayarza.

Franz Ferdinand al borde del síndrome Mike Patton

En el imaginario local de Franz Ferdinand, el mismo que data desde su fortuita e icónica presentación en Viña 2006, el show en Fauna Primavera será recordado como el de la consolidación con un culto local, enraizado en los bordes de la memoria colectiva del país.

Los escoceses fueron los encargados de cerrar el festival con una audiencia que los trató como deidades. “Walk Away”, para muestra, la dedicaron a la discoteque Blondie (“Sé que la bailan ahí”), y hits como “The Dark of the Matinée”, “No You Girls”, “Do You Want To”, “The Fallen”, “Ulysses” y “Take Me Out”, su momento más explosivo, convirtieron por un momento la explanada vegetal de Huechuraba en una pista de baile de cientos de metros cuadrados. Una Blondie tamaño parque construida por Franz Ferdinand modelo 2024, ahora ad portas de un quinto álbum y con una baterista nueva en sus filas. Más detalles en esta entrevista:

Dënver: La venganza se sirve fría

Tras su show de apertura en el reciente concierto de Paul McCartney en el Estadio Monumental, el reactivado dúo local Dënver demostró a pleno sol de la tarde del domingo, en el día dos de Fauna Primavera, su estatus de referentes del indie chileno. Por lejos, uno de los espectáculos más aplaudidos y celebrados de las dos jornadas.

Con un show repleto de hits coreados por la audiencia, literalmente, la intervención de Mariana Montenegro y Milton Mahan alcanzó por momentos la coreografía de una reivindicación, sobre todo teniendo en cuenta las pesadas e injustas etiquetas con las que tuvieron que lidiar en su trayecto (hace 15 años, era común que los llamaran con naturalidad y desprecio “grupo hipster”).

El tiempo y el reinicio terminaron dándole la razón a los del Valle del Aconcagua. Y su show en Fauna 11, sin dudas, podría ser presentado como prueba exculpatoria ante cualquier otro e innecesario juicio moral. En escena, se despidieron con “Miedo a toparme contigo”, y antes que iniciara el show de The Kooks en el escenario del frente, no pocos se quedaron hasta el final para pedir el bis. El beatlero 2024, volvió a ser el año de Dënver.

Jerry Cantrell: De protagonista a espía

A riesgo de serlo, el show del guitarrista fundador de Alice in Chains fue más que un teloneo de alta gama de The Smashing Pumpkins.

El viernes, los primeros coros guturales del público se escucharon con las cuatro canciones que Cantrell seleccionó de su alma mater, una de ellas dedicadas al difunto Neil Stanley. El resto, fue la presentación en vivo de su reciente álbum de estudio, “I Want Blood”, lanzado el 18 de octubre pasado.

Tras ser ovacionado, Cantrell, que el día anterior a su presentación se hizo viral en redes tras dar un paseo por el centro de Santiago, se quedó para ver in situ el show de The Smashing Pumpkins, tal como devela un acierto fotográfico de BioBioChile.