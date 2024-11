Entrevista con Franz Ferdinand, "hijos pródigos" de Chile: "No le diríamos que no a Viña"

Lo primero que le llama la atención a Alex Kapranos (52) en su encuentro con BioBioChile, horas antes del show de Franz Ferdinand en calidad de número estelar del festival Fauna Primavera, es una chaqueta bordada con decenas de nombres y logos de bandas musicales, donde un parche en específico lo hace detener la mirada: el diseño que muestra una silueta Los Prisioneros.

“Sí, sí, los conozco”, dice, aún obnubilado por el outfit del fotógrafo que nos acompaña. La sentencia resulta verosímil: desde 2006, el lazo de Kapranos y Franz Ferdinand con Chile está enraizado en la cultura popular del país, y tal como ocurre en otros casos similares, todo se remonta al Festival de Viña del Mar.

Ese año, con su presentación en la Quinta Vergara, los escoceses inauguraron una saga de hitos que los acercarían aún más al país. En 2010, por ejemplo, ofrecieron el primer show musical masivo tras el terremoto del 24/7, con concretas muestras solidarias mediante, y en 2020 fue la voz de Sergio Lagos, en su presentación para el grupo en Viña 2006, la que abrió sus shows en vivo en Europa.

“Sí, era una presentación sobre los hits que creamos. Un fragmento de audio donde teníamos al locutor de ese festival anunciándonos”, recuerda Bob Hardy, bajista de la banda y, junto a Kapranos, los dos únicos fundadores que siguen en la formación.

“Sí, sí, sí; su presentación es increíble. Es tan buena que fue muy agradable para nosotros compartir eso con el público de toda Europa“, agrega el vocalista, que no oculta sus ganas de volver al escenario viñamarino. “Si nos invitan a volver, por supuesto que no diremos que no. Iremos, sí”.

Franz Ferdinand: “Me haría muy feliz volver a Chile a cerrar la gira”

(P): ¿Cómo sienten esta nueva visita a Chile?

(AK): Estamos muy felices de estar de vuelta. Tú sabes que nos encanta estar aquí. Nos encanta venir aquí. Y sí, estamos simple y realmente emocionados.

(BH): Hemos tenido experiencias tan geniales en los últimos 18 años viniendo aquí, que estamos felices de estar de vuelta.

(P): Todo eso comenzó con el Festival Viña Del Mar 2006, donde muchos los vieron y conocieron. ¿Sienten algún tipo de presión especial teniendo en cuenta ese vínculo?

(AK): Creo que sí, porque ese lazo se ha vuelto muy fuerte, y cada uno de los diferentes viajes que hemos tenido aquí han sido experiencias diferentes, como cuando vinimos a Lollapalooza. Y podemos hablar de lo que pasó en 2010 justo después del terremoto también. Fue una experiencia muy emotiva. Y después yo vine y fui DJ (en 2011) en el discoteque Blondie, y fue otra experiencia realmente genial.

Estamos muy contentos de estar aquí. Se siente algo muy profundo, muy, muy cálido. Quiero decir, incluso anoche, cuando conocimos a todos los fans, es muy evidente la generosidad y la amabilidad que la gente tiene aquí con nosotros. Estamos muy agradecidos.

(P): ¿Qué recuerdan de ese show en Santiago, en el Arena, semanas después del terremoto? Fue un show especial para un público aún asustado por lo que pasó.

(AK): Lo recuerdo muy, muy bien porque por supuesto estábamos siguiendo el terremoto en las noticias, al otro lado del mundo, y podíamos ver lo grave que era. Teníamos amigos aquí que nos estaban contando sobre esto, y nuestro agente tenía muchas dudas sobre el show. Ellos no querían enviarnos aquí; nada les aseguraba que fuera gente al show, pero realmente sentimos que teníamos que hacerlo, porque pensamos que decepcionaríamos a la gente si no veníamos. Sentimos que era muy importante venir.

Creo que fue el primer espectáculo después del terremoto, y vino tanta gente y hubo un ambiente tan especial ese día que creo que se sintió como un alivio para todos estar juntos. Tuve una experiencia similar después de la pandemia en, porque esto se notó después de la pandemia. Cada vez que hay un evento traumático como ese, la gente se reúne por primera vez y eso es una experiencia muy sanadora. Creo que así lo sentí en la sala. Y así lo contamos hoy.

(P): Tienen muchas historias en Chile. ¿Qué otro tipo de historia les gustaría tener aquí?

(AK): Esta es una historia que recién comienza. Siento que hay una conexión tan profunda ahora, que sé que va a continuar durante muchos años y, como en una buena historia, no sabes cuál será el final. Así que sí, estoy ansioso por descubrir qué sigue.

(P): Este es el primer viaje a Chile con su nueva baterista, Audrey Tait. ¿Cómo describirían su contribución a la banda?

(BH): Ella es genial, es una actriz increíble y una música brillante, una persona maravillosa, muy entusiasta de la música y de todo. Viajamos juntos y está muy emocionada de estar aquí. De hecho, le contamos muchas historias sobre lo que podía esperar de Chile. Ella es de Glasgow.

(P): ¿Siente el grupo una energía distinta ahora que hay una mujer en sus filas?

(BH): Bueno, yo no creo que importe que sea una mujer. Es solo que es una gran baterista; entonces sí, sentimos una energía especial porque ella es simplemente asombrosa, tal vez la mejor baterista de Escocia, si no del mundo. Ha sido una experiencia realmente genial tocar con ella.

(AK): ¿Una energía diferente porque sea una mujer? No sé, no sé. Yo creo que es un muy buen modelo a seguir para otras chicas, como las que conozco, que se acercan a ella y veo que ha sido una inspiración, y eso es genial. Sí creo que a veces la industria de la música puede ser un poco anticuada y, tal vez, un poco sexista y todavía es así, entonces es bueno desmitificar algunas de esas tonterías.

(P): Ya se conoce una canción de estudio del nuevo álbum, “The Human Fear”, que debuta en enero de 2025. ¿Cómo definirían este disco?

(AK): Esta noche (sábado) vamos a tocar muchas más canciones del álbum; y no puedo esperar a que la gente las escuche. Estoy muy emocionado por este disco, probablemente más emocionado de lo que he estado desde el primer disco: me encantan estas canciones y realmente quiero que se disfruten. Es distinto. Creo que es el disco más importante desde el primero. Quiero decir, no podemos ser el juez, tienen que ser ustedes los jueces de eso, pero lo haremos, lo publicaremos y veremos si se sienten bien con el álbum. Se siente muy bien tocar estas canciones en vivo.

(P): ¿Qué viene ahora para Franz Ferdinand?

(BH): Vamos a hacer muchos shows antes de Navidad. Terminaremos nuestra gira en Estados Unidos. Iremos a Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, y luego a Estados Unidos en diciembre. El año que viene estaremos de gira por todo el mundo, por Europa, Norteamérica y otras partes tocando las nuevas canciones.

(AK): Nos encantaría volver a Chile, porque es bueno tocar en un festival, pero poder volver quizás al final de la gira y tocar en un club, eso me haría muy feliz.