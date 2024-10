Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La banda californiana P.O.D. (Payable on Death) dejó a todos sin aliento en su regreso a Chile tras 7 años, demostrando su poderío musical en el Teatro Cariola. Enmarcados en su gira Latin America 2024, presentaron su disco "Veritas" y revivieron éxitos como "Boom", "Will You", "Youth of the Nation" y "Alive". El cierre conmovió al público con un joven en silla de ruedas siendo llevado al escenario por los asistentes. Sinkarma y Todos Los Muertos calentaron motores en esta inolvidable noche llena de energía rockera. ¡Revive el show con nuestra galería de fotos!