El afamado director y guionista Paul Schrader (“Raging Bull”, “Mishima”, “American Gigolo”) confesó que tuvo que abandonar una función de “Joker: Folie à Deux” después de 25 minutos a causa de una pésima experiencia en la sala de cine.

En diálogo con la revista Interview, el guionista de películas como “Taxi Driver” o “El Rey de la comedia”, influencias directas del primer filme del Guasón, se mostró disconforme con la comentada secuela. “Es un musical realmente malo”, dijo.

“Vi ‘Joker: Folie à Deux’. Vi unos 10 o 15 minutos. Me fui, compré algo, volví, vi otros 10 minutos. Eso fue suficiente”, comentó.

Sobre los protagonistas, Joaquin Phoenix (que interpreta a Arthur Fleck) y Lady Gaga (Harley Quinn), también fue drástico. “No me gusta ninguno de esos personajes… No me gustan como actores. No me gustan como personajes. No me gusta el asunto. Quiero decir, son personas que, si fueran a tu casa, te escaparías por la puerta trasera”.

Paul Schrader apuesta por “My First Film” sobre “Joker: Folie à Deux”

El guionista, a su vez, comparó a “Joker: Folie à Deux” con “My First Film”, película independiente que también llegó a los multicines estadounidenses. “La más emocionante que vi en la última semana o dos fue ‘My First Film’. Es realmente buena”, dijo.

“My First Film” es el debut como directora de largometrajes de Zia Anger, y se centra en la metahistoria de rodar una película estancada. Allí, Odessa Young es Anger, quien hace 15 años comenzó a filmar una película sobre una joven que se encuentra a la deriva después de quedar embarazada.

“Joker: Folie à Deux”, por su parte, sigue cayendo en la taquilla. Según la revista IndieWire, en comparación con la primera entrega, su secuela cayó en un 81% tras su segundo fin de semana en la cartelera en EE.UU. y Canadá.