Taylor Swift sorprende a sus fans al anunciar el lanzamiento de un libro fotográfico de su exitosa gira \'The Eras Tour\', junto con una edición especial en vinilo y CD de su último álbum titulado \'The Tortured Poets Department: The Anthology\'. Estos productos estarán disponibles exclusivamente en la cadena de supermercados Target durante el Black Friday.