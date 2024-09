Kris Kristofferson, leyenda de la música country y actor galardonado, falleció a los 88 años en su hogar en Hawái, según informó este domingo la portavoz de la familia, Ebie McFarland. El icónico músico murió en paz, rodeado de sus seres queridos en su casa de Maui.

Nacido el 22 de junio de 1936 en Brownsville, Texas, Kristofferson revolucionó el género country, integrando temas sociales progresistas en sus composiciones, según destacó su representante. La revista Rolling Stone lo calificó como “uno de los mejores compositores de todos los tiempos”, al haber ampliado los límites de la música country con su estilo único.

El artista formó parte del legendario grupo The Highwaymen, junto a grandes figuras del country como Waylon Jennings, Willie Nelson y Johnny Cash. Esta colaboración, que comenzó en 1985, marcó una de las etapas más memorables de la música country.

Antes de dedicarse por completo a la música, Kristofferson sirvió en el ejército de los Estados Unidos, una carrera que lo llevó a Alemania a principios de los años 60. Sin embargo, decidió abandonar la vida militar para seguir su verdadera pasión: la música.

Estudió literatura en la Universidad de Oxford, lo que le brindó una sólida base para la escritura de sus canciones.

Su carrera despegó en la década de 1960 cuando empezó a trabajar en Columbia Records, donde conoció a artistas como Johnny Cash y Bob Dylan. En poco tiempo, sus composiciones fueron interpretadas por más de 450 artistas, lo que consolidó su lugar en la industria musical.

Entre sus temas más emblemáticos se encuentran “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, “Help Me Make It Through the Night”, “For the Good Times” y “Me and Bobby McGee”.

Además de su éxito en la música, Kristofferson también destacó en el cine, participando en más de 70 películas. Su actuación en Nace una estrella (1976), junto a Barbra Streisand, le valió el Globo de Oro como mejor actor. También apareció en la popular saga de acción Blade, entre otros títulos importantes.

A pesar de su éxito en Hollywood, siempre fue la música lo que definió su vida. Con una carrera que abarcó décadas y un legado que continuará inspirando a futuras generaciones, Kris Kristofferson dejó una huella imborrable tanto en la música como en el cine.