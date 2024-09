Este domingo se confirmó la muerte del actor estadounidense John Ashton a los 76 años. El intérprete alcanzó fama mundial interpretando al detective John Taggart, en la franquicia Beverly Hills Cop.

El hecho fue informado por el medio estadounidense TMZ, que detalló que Ashton en realidad falleció el pasado jueves en su vivienda de Ft. Collins, Colorado.

Su agente comunicó que el intérprete había tenido una extensa lucha contra el cáncer, por lo que había recibido cuidados paliativos en el último tiempo.

“John deja un legado de amor, dedicación y servicio. Su memoria siempre será atesorada por su esposa, hijos, nietos, así como por su hermano, hermanas, su familia extendida y todos los que lo amaban”, expusieron en un comunicado.

“El impacto de John en el mundo será recordado y celebrado por las generaciones venideras”, añadieron.

