La madre de Chester Bennington, Susan Eubanks, declaró sentirse “traicionada” por Linkin Park tras el fichaje de su nueva vocalista, Emily Armstrong, y el debut de la nueva formación del grupo, que ahora también integran Colin Brittain (en reemplazo del baterista fundador Rob Bourdon) y el guitarrista Alex Feder.

A través de una columna publicada por la revista Rolling Stone, Eubanks señaló: “Me siento traicionada. Me dijeron que si alguna vez hacían algo, me lo harían saber. No me lo hicieron saber, y probablemente sabían que yo no iba a estar muy contenta. Estoy muy molesta por eso”.

“Siento que están tratando de borrar el pasado con todas sus fuerzas. Están interpretando canciones que cantó Chester. Y no sé cómo lo toman los fans, pero sé cómo lo tomo yo. Y que ella (Armstrong) cante las canciones de mi hijo es doloroso”, agregó.

“Dijeron que le avisarían a la familia si se reunían. No lo hicieron. (La primera esposa de Bennington) Samantha y (su hijo) Draven, no lo supieron hasta que se lo dijeron al mundo. A mí me pasó lo mismo y me dolió”, dijo.

De acuerdo a Eubanks, la última vez que vio al fundador Mike Shinoda fue hace alrededor de dos años, cuando “prometió contarle a la familia lo que estaba pasando”. Luego, se pusieron en contacto para el lanzamiento de pistas de archivo de Chester para la colección “Papercuts”.

Eubanks, en definitiva, alega que Shinoda y los otros miembros nunca le informaron sobre los planes de reunión y menos de la incorporación de Emily Armstrong. Al principio, según su relato, pensó que “tal vez la banda volvería, pero que Mike sería el cantante… Pensé que si volvían a salir (de gira), no añadirían una cantante”.

Al ver a Emily en escena, comentó que “no quería oírla. Fue solo un momento… Chillaba hasta llegar a una nota muy alta. Salí de ahí lo más rápido que pude. Lloré”, escribió.

“Mike le dijo a Chester, una vez, que pensaba que estas canciones sería mejor cantarlas con una chica, porque a menudo menospreciaba a Chester. Chester me llamó y me dijo: ‘Él cree que me van a reemplazar por una chica’. Y yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’. Y me contó que Mike le dijo en el ensayo: ‘Si decides irte, te vamos a reemplazar por una chica’. Chester se quedó estupefacto y dolido. Y el hecho es que ahora lo hicieron. Así que, por supuesto, todo eso me viene a la mente. Hablé con mi hijo sobre esto. No pensé que probablemente lo harían”.

“Si pudiera decirles algo a los miembros de la banda, es que me siento traicionada… Si iban a hacer esto, esta es la forma incorrecta de hacerlo. No pongan a (Emily Armstrong) para cantar las canciones de Chester. Es como hacerlo desaparecer, borrar el pasado. No tienen que preocuparse por revisar las canciones antiguas”, dijo.

La respuesta de Mike Shinoda (Linkin Park)

El fundador de Linkin Park, Mike Shinoda, se refirió a las críticas recibidas contra los nuevos integrantes de la banda en diálogo con el programa “New Music Show” de Radio 1 de BBC.

“(El regreso) no estaba destinado a ser una repetición o una reescritura de Linkin Park”, señaló.

“Este es un nuevo capítulo… El capítulo anterior fue un gran capítulo y nos encantó. Pero ahora (el grupo) siguió su curso y ahora nos enfrentamos a un desafío: ‘si comienzas desde cero con otra voz, ¿qué haces?"”.

Sobre la llegada de Emily, señaló: “Primero hablamos de poner su voz en algunas canciones que ya habíamos escrito y que solo tenían la mía. Una vez que lo hicimos, pensamos: ‘Esto suena muy bien, deberíamos probarlo en más canciones"”.

“Cuando (Emily) canta, hay pasión y es 100% ella, eso es lo mejor. Ella no está tratando de ser Chester, no está tratando de ser nadie más. Ella es ella y por eso funciona”, comentó.