Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park, está siendo acusada de pertenecer a una secta y además defender a un abusador sexual, esto a raíz de algunos comentarios del artista Cedric Bixler-Zavala, vocalista y compositor de la banda The Mars Volta.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, Bixler-Zavala compartió un comentario que dejó en la cuenta de Instagram de Dead Sara, banda por la que Armstrong saltó a la fama, hace tiempo atrás, donde la apuntaba por su vínculo con la Iglesia de la Cienciología.

La Iglesia de la Cienciología es un movimiento religioso contemporáneo al que muchos llaman la “religión de los famosos”, ya que varias celebridades han sido vinculadas a esta agrupación, como Tom Cruise, por ejemplo.

Medios estadounidenses describen a esta religión como “una secta peligrosa y un negocio manipulador con ánimo de lucro”. Algunos de sus representantes han sido condenados por fraude, abusos sexuales e incluso en algunos países se considera “inconstitucional”.

Emily Armstrong ha sido apuntada por ser vista años atrás en eventos relacionados a la Cienciología o reuniéndose con celebridades que practican esta religión. Cedric, de hecho, es un ex practicante de esta creencia y posó en 2013 con Armstrong durante una gala que celebrara el aniversario número 44 de la Iglesia de la Cienciología.

Pero eso no es todo, en el comentario que el músico volvió a compartir en una historia de Instagram, la acusa de haber defendido a Danny Masterson, un actor y DJ que en 2023 fue declarado culpable de abusar sexualmente de dos mujeres y terminó condenado a cadena perpetua con un mínimo de 30 años en prisión. También habría pertenecido a la Cienciología.

“¿Tus fans saben de tu amigo Danny Masterson? Tu amigo violador“, escribió Cedric Bixler-Zavala, quien asegura que la nueva vocalista de Linkin Park incluso intimidó a una de las víctimas del caso de Masterson.

“¿Recuerdan a Emily? ¿Recuerdan cómo su escuadrón de matones cienciólogos rodearon a una de las Jane Doe cuando intentaba salir de los ascensores? Los alguaciles de la corte tuvieron que escoltarla para alejarla de su horrible culto…”, acusó.

Según Rolling Stone, Chrissie Bixler, esposa de Cedric que también sería una de las víctimas de Masterson, agregó en otra historia de Instagram que “Emily Armstrong es una verdadera creyente de la secta/organización criminal de Cienciología que se dedica al tráfico de personas y niños, al abuso de niños y ancianos, y al encubrimiento de innumerables agresiones sexuales a niños y adultos”.

La agrupación ha sido acusada en reiteradas ocasiones de los crímenes que menciona Bixler, pero lo han negado varias veces.

