Linkin Park: Hijo de Chester Bennington indignado con nueva vocalista y Brad Delson da paso al costado

Jaime Bennington, hijo de Chester Bennington, exvocalista de Linkin Park, expresó su descontento por el fichaje de Emily Armstrong en reemplazo de su padre, acusando a Mike Shinoda de traicionar la confianza de los seguidores al apoyar a la vocalista, quien respaldó a Danny Masterson, actor condenado por violación, y a la Iglesia de la Cienciología. Cedric Bixler-Zavala también emplazó públicamente a Armstrong, generando controversia. Bennington criticó la decisión de Shinoda en redes sociales, acusándolo de intentar borrar el legado de su padre durante el mes de prevención del suicidio, y Brad Delson anunció que no participará en la gira de reunión de Linkin Park, cediendo su lugar a Alex Feder. El grupo no ha comentado las polémicas desatadas por la incorporación de Armstrong ni los dichos de Bennington.

Jaime Bennington, hijo del fallecido Chester Bennington, exvocalista de Linkin Park, está molesto con el fichaje de Emily Armstrong en el rol de su padre.

A través de una publicación en Instagram, Bennington criticó duramente a Mike Shinoda, actual mandamás, acusándolo de “traicionar” la confianza de los seguidores de la banda de nu metal. Y todo esto a raíz del apoyo que la vocalista entregó en el pasado a Danny Masterson, actor condenado por dos casos de violación, y a sus lazos con la Iglesia de la Cienciología.

A penas se conoció la noticia, Cedric Bixler-Zavala, vocalista y compositor de The Mars Volta, emplazó públicamente a la cantante, desatando una controversia que lleva días generando debate en redes sociales.

“¿Tus fans saben de tu amigo Danny Masterson? Tu amigo violador“, escribió en el perfil de Instagram de Dead Sara, anterior agrupación de Armstrong. “¿Recuerdan a Emily? ¿Recuerdan cómo su escuadrón de matones cienciólogos rodearon a una de las Jane Doe cuando intentaba salir de los ascensores? Los alguaciles de la corte tuvieron que escoltarla para alejarla de su horrible culto”, añadió.

Hijo de Chester Bennington: “Has traicionado la confianza depositada en ti por décadas de fans”

Ayer, mediante una storie, Jaime Bennington citó antiguos dichos del cofundador Mike Shinoda, donde pide apoyo para Armstrong y afirma que, quienes no lo hagan, perderán su respeto.

“¡Oye Mike! La gente no tiene dificultades para entender que Linkin Park se reinvente. La dificultad radica en cómo contrataste a tu amiga de muchos años sabiendo su historial en la iglesia y su relación como aliada de Danny Masterson”, escribió, pero no se detuvo ahí.

El hijo de Chester también aseguró que, con el anuncio de Emily como nueva integrante de Linkin Park, Shinoda ha intentado borrar el legado de su padre. Y peor aún, durante el mes internacional por la prevención del suicidio.

“Lo que has hecho no es algo a lo que la gente se tenga que acostumbrar, no es un shock que la gente tenga que procesar y entender. Has traicionado la confianza depositada en ti por décadas de fans y seres humanos que te apoyan, incluido yo”, escribió.

“Confiamos en que serías mejor persona… Porque nos prometiste que esa era tu intención. Ahora estás senil y sordo. Loco. A estas alturas apostaría a que lo único que conoces es la falta de respeto. ¡No me engañaste!”, agregó Jaime.

Por el momento, el grupo no se ha referido a las polémicas en torno a Emily Armstrong, así como tampoco a los dichos de Jaime Bennington.

Brad Delson da un paso al costado

En otras noticias sobre Linkin Park, días atrás se despejó una de las principales dudas sobre su gira de reunión: el rol que ocupará el emblemático guitarrista Brad Delson, quien no será parte de los shows en vivo. Su lugar será asumido por Alex Feder, quien acompañó a Emily y al resto de la banda en el show de la semana pasada donde oficializaron su nueva formación.

“Estoy muy orgulloso de todo lo que seguimos creando juntos… Aunque no actuaré en la gira de este nuevo capítulo, estoy muy emocionado de presentar a Alex”, dijo en redes sociales.

“Es un músico de clase mundial, un amigo amable y considerado, y somos realmente afortunados de que vaya a contribuir con su talento único a nuestro universo LP”, comentó el guitarrista, quien seguirá ligado a los nuevos proyectos del colectivo, pero tras bambalinas.