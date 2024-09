Jaime Bennington, hijo de Chester Bennington, confesó haber recibido mensajes de odio tras sus críticas a Mike Shinoda, fundador de Link Park, a quien responsabiliza del fichaje de la nueva vocalista del grupo.

Días atrás, Jaime acusó a Shinoda de haber “traicionado” la lealtad de sus fans al reclutar a Emily Armstrong como la cantante sucesora, todo esto a raíz de sus lazos con la Iglesia de la Cienciología y su otrora defensa del actor Danny Masterson, condenado por violación.

“Lo que has hecho no es algo a lo que la gente se tenga que acostumbrar, no es un shock que la gente tenga que procesar y entender. Has traicionado la confianza depositada en ti por décadas de fans y seres humanos que te apoyan, incluido yo”, escribió días atrás en su cuenta en Instagram.

Jaime Bennington: “Muchos de esos fans de Linkin Park han sido crueles y agresivos conmigo”

Ahora, en diálogo con la revista Billboard, el joven de 28 años señaló que algunos fans de Linkin Park han sido “crueles y agresivos” con sus comentarios, al mismo tiempo en que se mostró interesado en asistir al primer show de regreso del grupo en Los Angeles, agendado para esta noche.

“No he escuchado nada de la banda, lo cual no es inesperado. No vinieron a mí con el anuncio, no me preguntaron cómo me sentía”, comentó mediante un video, donde también reconoció que no ha recibido una invitación formal de la banda para asistir al recital.

“Hay mucha gente a la que no le gusto. Hay mucha gente diciéndome cosas realmente horribles en este momento. Para ser honesto, no creo que me sienta seguro yendo al show con una entrada general (…). No sé quiénes podrían decirme algo de forma agresiva. El público mismo podría ser peligroso para mí”, agregó.

“Quiero ir (al show). Hay razones por las que no me dejan entrar, de las que no puedo hablar ahora mismo, pero a menos que me digan explícitamente ‘no puedes ir por esta razón’, quiero ir”, explicó.

“Muchos de esos fans de Linkin Park que asistirán (al concierto) han sido crueles y agresivos conmigo. Me dicen que me mate, me dicen que soy horrible, me e dicen que mi padre no me aprecia… ¿De qué están “hablando? No les importó una mierda cuando murió. Si lo hicieran, entenderían cuál es el problema. Entenderían por qué todo esto está mal”, dijo.

El show de esta noche marcará el inicio de la nueva etapa de Linkin Park, ahora con Emily Armstrong como vocalista y sin Brad Delson en la guitarra (estará ligado al grupo tras bambalinas). A la nueva formación, a su vez, se sumó en el rol de baterista Colin Brittain (G Flip, Illenium y One OK Rock).