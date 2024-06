Una entrevista de Ariana Grande se hizo viral esta semana tras evidenciar notorios cambios en el tono de su voz al responder una misma pregunta.

La situación ocurrió en su paso por el pódcast Podcrushed, donde además de hablar de sus primeros trabajos como actriz de Nickelodeon abordó su presente artístico y sus futuros proyectos.

Allí, en una charla con Penn Badgley y tras soltar una carcajada, el público pudo escuchar a Ariana en un tono mucho más grave al que acostumbra, en un giro que fue captado y viralizado por los fans de la estadounidense.

Tras este lapsus, la cantante vuelve a retomar su tono suave y agudo, con completa naturalidad.

Entre los seguidores de la artista, abundan las teorías al respecto. Mientras algunos sostienen que se trata de una técnica para cuidar sus cuerdas vocales (hablar en tonos más bajos y agudos), otros afirman que es una mera impostura para conservar el “personaje dulce” de su apuesta artística.

Una tercera explicación vincula el contraste con su último proyecto cinematográfico: “Wicked”, filme donde Grande encarna a una bruja llamada Glinda. En otra entrevista recienta, esta vez con el programa The Zach Sang Show, la artista confesó que tuvo que hacer severos cambios para encarnarla.

“Tuve que deconstruir todo sobre mí para demostrarles que podía enfrentarme a esta otra persona… Tuve que borrar por completo a la estrella del pop Ari, la persona que conocen tan bien, porque es aún más difícil creer que alguien es otra persona cuando te tildan de una sola cosa”, dijo, de acuerdo a un reporte de Europa FM.

“Tuve que hacer todo lo posible para quitarme eso, llegar a mi devolución de llamada sin maquillaje, con el cabello suelto, parecía que tenía 11 años”, agregó.

THE SWITCH IN THE VOICE PLEASE HELP ME😭😭😭 pic.twitter.com/hnaPNbmOEB

— coco (@lovintbaby) June 17, 2024