Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En el documental de Investigation Discovery, "All quiet on set", se revelaron casos de acoso y abuso en series de Nickelodeon lideradas por Dan Schneider, como "Victorious" donde participó Ariana Grande. Aunque la cantante no estuvo involucrada, se destacó que participó en sketches de humor subido de tono en la serie. Ariana Grande mencionó en el podcast Podcrushed la importancia de un entorno seguro para los niños actores, sugiriendo que debería haber terapeutas y que la terapia debería ser obligatoria en los contratos.