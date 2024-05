"Simplyredmanía": Confirman quinta y última fecha de Simply Red y productor explica cómo fue posible

Una auténtica “Simplyredmanía”. Tras el éxito arrollador en la venta de entradas de sus cuatro conciertos anteriores, Simply Red confirmó una quinta fecha en Chile.

De esta forma, su próxima visita se transforma en un suceso sin precedentes para una banda anglosajona en el país, con conciertos los días 5, 7, 8 y 9 de marzo de 2025 en Movistar Arena. La última oportunidad para verlos será el 4 de marzo en el mismo recinto capitalino.

Francisco Goñi, General Manager de The Fanlab, explicó el fenómeno y detalló por qué con esta quinta fecha se cierra la saga de shows de Simply Red en Santiago: “No podemos agregar más fechas: más que todo porque no tienen más espacio en la agenda en Sudamérica. La banda sólo viene a Chile y Brasil, y aquí han agregado esta quinta presentación con gran esfuerzo”, señaló.

“Nos demoramos en anunciarlo porque tuvimos que ver el (avión) chárter para la carga y para que los artistas puedan llegar a Chile, porque cuando terminan en México se vienen directamente para tener tiempo de ensayar y hacer los conciertos. Nunca tuvimos en nuestro radar hacer una cuarta y una quinta fecha. Tuvimos que buscar el espacio”, agrega.

“Como esta quinta fecha salió por la alta demanda, tuvimos que encontrar el espacio para hacer todo, desde el punto de vista del esfuerzo de producción de ellos y de nosotros, para poder hacer volar la carga y los artistas en menos tiempo… Me refiero a que una carga se puede demorar entre 48 y 72 horas, y ahora lo estamos acortando para que llegue en 24 horas”, detalló.

Las entradas para esta presentación estarán en preventa con un 20% de descuento por 24 horas, con cualquier medio de pago. El inicio de este proceso ocurrirá mañana jueves 23 de mayo a las 11:00 horas (exclusivamente por PuntoTicket hasta agotar stock).

Simplyredmanía en Chile

Desde el anuncio de su regreso a Sudamérica, a fines de 2023, los seguidores nacionales de Simply Red acudieron en masa a las boleterías virtuales para no quedar afuera de la gira ‘40th Anniversary Tour’, dedicada a repasar su célebre catálogo.

Al primer concierto agendado, rápidamente le siguieron tres nuevas fechas, “y en un esfuerzo de producción y de la propia banda, que prefirió a Santiago por sobre otros escenarios en una agenda apretadísima, fue posible la realización del cuarto y quinto show”, precisa un comunicado de la firma local.

En Spotify, los chilenos destacan como “los fans número 1 de Simply Red en todo el mundo”: Santiago, de hecho, es la ciudad donde más se reproducen las canciones del colectivo en todo el orbe (casi el doble que en Londres).

De la mano del vocalista Mick Hucknall, el Arena recibirá éxitos como “If You Don’t Know Me by Now”, “Stars”, “Holding Back the Years”, “For Your Babies”, “Something Got Me Started”, “It´s Only Love” y “Fairground”, entre otras.

La venta de entradas para el nuevo y último show de Simply Red, fijado para el 4 de marzo de 2025 en el Movistar Arena, tendrán los siguientes valores en el sistema PuntoTicket: