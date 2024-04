Ignacia Fernández, vocalista de la banda de death metal Decessus y candidata a Miss Chile 2024, se refirió al modelaje y a sus intereses personales en una de sus primeras entrevistas luego que se hiciera pública su candidatura al concurso de belleza.

Lo hizo a través de una visita al pódcast local The Resistance, que acaba de presentar un adelanto del diálogo que sostuvieron con Fernández.

“No por ser modelo soy menos metalera, ni por ser metalera soy menos modelo”, aclaró de entrada.

“No tengo necesidad de ser uno o el otro. Ni de vestirme de negro o tener el pelo rapado, que ya lo tuve de hecho”, comentó sobre su militancia en el modelaje y en el metal.

“La gente no sabe, pero me llegan muchos comentarios como ‘tú no te vistes de negro’. Loco, toda mi vida estuve así: tuve el pelo verde, azul, me rapé, usé tachas, y hoy en día soy así porque me siento bien así y está bien”, señaló sobre su apariencia física.

“No porque tenga un chalequito azul no voy a saber de metal, porque la apariencia no define eso. Es lo que está adentro. Uno no puede juzgar a alguien por su portada”, agregó.

“Mi valor como metalera no está en mi ropa ni en mi trabajo, que es ser modelo, ni en mi apariencia física. Y mi gusto musical tampoco me define qué tan buena modelo soy… Tengo mi banda, estamos trabajando un disco y sigo siendo modelo”, aclaró.

En la entrevista, a su vez, abordó su vínculo con la naturaleza y los animales y su activismo como vegana, tema que también está presente en su banda Decessus.

También habló de sus influencias musicales, donde destaca el fallecido Alexi Laiho, líder de Children of Bodom.