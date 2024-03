La cantante y autora mexicana, Ximena Sariñana, está a días de presentarse en Chile, donde repasará algunos de sus éxitos y entregará una que otra sorpresa.

Así lo señaló la artista en conversación con BioBioChile, donde se mostró entusiasmada por presentarse en nuestro país.

Ximena, no solo es cantante, sino que también actriz. Pasó por series como la recordada Luz Clarita, Niñas Mal y Amar te duele.

En lo que corresponde a su carrera musical, en 2021 ganó el galardón de “Cantante Mexicana del año” de los Premios GQ. Además de ganar una serie de reconocimientos, ha sido nominada en más de una ocasión a los Premios Grammy.

Tiene incontables colaboraciones con diversos artistas, sin embargo, quien guarda un lugar especial, es la cantante nacional, Francisca Valenzuela.

Este 15 de marzo se presentará en la primera jornada del Lollapalooza Chile, situación por la que dijo estar “muy contenta, estoy muy emocionada de ir, de presentar este nuevo show, estas nuevas canciones que hemos estado trabajando”.

Por lo mismo, reconoce que han ensayado bastante para presentar un show de gran nivel. “Sabes que me gusta mucho esta idea, a lo mejor más noventera, de bandas alternativas que cantan sus canciones nuevas en vivo”, adelantó Ximena.

Ximena Sariñana y sus nuevos éxitos

La primera semana de marzo, en sus historias de Instagram, Ximena adelantó que se venían cosas nuevas, algo que ratificó en conversación con BioBioChile. “Estoy muy emocionada creando música nueva”, enfatizó.

En 2023 colaboró con Francisca Valenzuela en la canción “Nada para ti”, la que cuenta sobre la ruptura de una relación y sobrellevar el duelo.

Sobre esta colaboración, dijo que “Fran y yo somos amigas desde hace muchísimos años ya, llevamos mucho tiempo juntas, hemos cantado, hemos girado juntas, hemos grabado juntas, hemos compuesto juntas, y no solamente es una gran colega, sino también es una gran gran amiga, entonces para mí fue muy lindo formar parte de este disco”.

Consultada sobre con qué otros artistas chilenos ella tiene cercanía, mencionó a “Javiera Mena es alguien que me gusta mucho, Camila Moreno es alguien que es una gran amiga y que me influenció mucho en algún punto de mi carrera y en mi manera de hacer música. Astro, que ya no existe, pero Andrés Nusser y todo el trabajo que hizo él. Hay artistas nuevos también como Rubio, es una chica que radica acá pero también es chilena y hace música muy cool, muy talentosa”.

Pese a que no tiene más fechas agendadas en Chile, reconoció que le gustaría volver ya con una gira con varios puntos en nuestro país.

Artistas e Inteligencia Artificial

Respecto al uso de la Inteligencia Artificial, ella ya se había manifestado, señalando que es una herramienta que, pese a que aún no podemos medir, “pareciera que ya no vamos a ser necesarios y eso puede ser muy peligroso, mucha gente se puede quedar sin trabajo ahí, yo creo que hay que tener mucho cuidado”.

“Como todo, siempre tiene dos frentes, también puede ser una manera muy interesante para crear, nosotros utilizamos esa tecnología para hacer un video, y es interesante para ver cómo funciona, pero bueno, creo que sí tiene un peligro como todo y hay que manejarse con cuidado siempre”.

Revisa la entrevista completa a Ximena Sariñana continuación: