El sociólogo, Alberto Mayol, publicó una declaración en respuesta al comunicado del Festival de Viña del Mar, ante la polémica por Peso Pluma y su presentación en la Quinta Vergara.

Según señalaron desde la organización, “Tras la polémica generada en referencia a la participación de Peso Pluma en la próxima edición del certamen, la organización del Festival Internacional de Viña del Mar, afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación”.

A las pocas horas, este viernes, Mayol respondió y calificó de “vergonzosa” la declaración de Viña del Mar.

Junto con eso, también aseguró que, tras la ratificación del cantante como uno de los artistas del festival, “nos ha derrotado el narcotráfico”.

“En su declaración, la organización (que no tuvo vocería ni se refieren a las firmas de los concurrentes en la decisión) califica los esfuerzos realizados por quienes hemos señalado la gravedad de la invitación como “censura” y “discriminación”. El uso de los dos conceptos y declaración en su totalidad no solo califican a quienes hemos señalado la crítica como censuradores y discriminadores, sino que (no bastando aquello) han optado por ensalzar la figura de Peso Pluma”, dice la declaración de Mayol.

Alberto Mayol también cuestiona el silencio de la alcaldesa, Macarena Ripamonti, ya que no se ha referido al tema de Peso Pluma.

“En esa vergonzosa declaración de la organización del festival nos dictan un largo listado de eventos en los que Peso Pluma ha actuado”, añade.

Finalmente, en lo que refiere a la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar, Mayol manifestó que “nos ha derrotado el narcotráfico con los recursos que tiene: la violencia y el dinero. Y nos ha ganado con la ayuda del Estado, con sus recursos y autoridades, promocionando el narco con recursos públicos”.

Mi declaración pública ante la respuesta de la organización del Festival de Viña sobre el caso Peso Pluma @vinadelmar @GabrielBoric @TVN pic.twitter.com/yaTIY6Dfcu — Alberto Mayol (@AlbertoMayol) January 12, 2024

Peso Pluma: Alberto Mayol y las críticas al Gobierno (Frente Amplio) “cuyo proyecto político fui su primer candidato presidencial”

En su declaración, el sociólogo también tuvo palabras para el Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric.

En el documento, Mayol enfatiza en que su argumento ha sido interpelar a los entes públicos por dos razones.

La primera, porque un ente público debe “preocuparse siempre de salvaguardar su mandato (el bien común)”.

El punto siguiente señala “y segundo, porque este Gobierno (por el que voté y de cuyo proyecto político fui su primer candidato presidencial) ha señalado con énfasis que en las alianzas público-privadas la presencia de entes estatales, otorga un valor y una visión diferente a los proyectos”.

Sobre el tema del artista mexicano y las pocas voces que se han levantado, agregó que “El gobierno nacional y el de Viña del Mar, desoyendo incluso a la Ministra de Interior Carolina Tohá (quien manifestó su preocupación por la narcocultura), han decidido restringir y frivolizar el debate, al tiempo que se han escondido de la discusión y han enviado un papel respecto del que nadie da la cara”.