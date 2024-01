Peso Pluma es uno de los artistas que marcaron la pauta en 2023 y cuyo anuncio para el Festival de Viña del Mar 2024 fue celebrado.

Sus canciones son furor en las discos y fiestas, y para qué hablar de las presentaciones que repletan estadios y aumentan el rating de canales de televisión.

Sin embargo, durante los últimos días su nombre está dando vueltas en diversos portales de noticias, tras la publicación de la columna de Alberto Mayol “Peso Pluma en Viña: A veces hay que escuchar la voz del narco”, en BioBioChile.

En ella, el sociólogo cuestiona la elección del artista para un festival como el de Viña del Mar, por sus vínculos y letras que hacen apología al mundo narco.

Esto ha provocado una serie de reacciones, como la del concejal por la comuna viñamarina, René Lues, quien solicitó cancelar el contrato con Peso Pluma.

Y es que las letras de Peso Pluma, nombre artístico de Hassan Emilio Kabande Laija, efectivamente tienen apologías al mundo narco y personajes como el “Chapo” Guzmán y el Néstor Isidro García, el Nini.

Es sabido que Peso Puma ha sido amenazado por carteles mexicanos. De hecho, en septiembre de 2023, canceló un concierto en Tijuana tras amenazas de muerte mediante “narcomantas” firmadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ahora, revisando sus canciones, efectivamente se pueden encontrar claras referencias al narco, pese a que el mismo artista ha dicho que sus canciones no hacen apología a la violencia.

“Las Morras” Peso Pluma ft Blessd

“Las morras me besan, pues las vuelvo locas a todas Se besan, ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que es rosa Y sigo bendecido, con lo mío en el camino, oh”

En esta canción se hace directamente una relación a la droga sintética “tusi”, la cual efectivamente es de color rosa. “No ocupan flores, solo un polvo que es rosa”, dice esta canción.

“Gavilán II” Tito Double P

A mí me gusta chambear Y si la orden es matar Esa no se cuestiona

Esta canción no solo menciona a “los Guzmán”, haciendo referencia a uno de los mayores narcotraficantes mexicano y sus hijos, sino también a un sujeto que sería el jefe del Nini, Néstor Isidro García, presunto jefe de seguridad del cartel de “Los Chapitos”, consigna Infobae.

“El Gavilán” Tony Aguirre y Peso Pluma

Pa’ chambear con don Iván

Soy de la gente del Chapo Guzmán

No me muevan que me puedo enojar

Me les presento, soy El Gavilán