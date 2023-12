Ariana Grande confirmó a través de redes sociales su regreso formal a la música de la mano de su séptimo álbum de estudio, el cual debutará en plataformas en 2024.

“Nos vemos en 2024”, escribió Grande, de 30 años, en una publicación de Instagram en la que también compae donde se le observa conmovida hasta las lágrimas en un estudio de grabación. A su lado, la acompañaba el productor Ilya Salmanzadeh.

En un video sin sonido de la misma publicación aparece su madre bailando y en otro más se observa a Grande llorando y riendo mientras alguien le cuestiona si está cansada por el arduo trabajo que llevó a cabo para el disco.

La cantante también envió regalos a algunos de sus fans en los que incluía un labial rojo de su marca de cosméticos R.E.M. Beauty y una foto borrosa de sus propios labios pintados de rojo con la nota: ‘Nos vemos el próximo año’.

Grande no dio fecha aproximada del lanzamiento y no había desvelado un álbum inédito desde 2020 que lanzó ‘Positions’.

Este año, la cantante sacó la versión del décimo aniversario de su disco debut ‘Yours Truly’. Su última colaboración musical había sido con The Weeknd, en el remix ‘Die For You’.

La cantante, que adquirió fama por su papel como Cat Valentine en la serie ‘Victorious’ (2010-2013), se había mantenido alejada de los estudios de música para dedicarse a sus proyectos empresariales como dueña de la marca R.E.M. Beauty, y para enfocarse en su regreso a la actuación.

Grande es parte de la nueva versión de ‘Wicked’, dirigida por Jon M. Chu, previsto para ser estrenada a finales de 2024 y cuyo rodaje se vio afectado por la huelga de los actores de Hollywood (14 de julio al 9 de noviembre).

En la película de M. Chu, que está dividida en dos partes, Grande dará vida a la bruja buena del Mago de Oz, Glinda, mientras que Cynthia Erivo interpretará a la bruja Elphaba.