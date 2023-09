Ariana Grande fue una de las últimas invitadas a la sección Beauty Secrets de Vogue donde la cantante tuvo que grabarse a sí misma realizando su rutina de maquillaje mientras hablaba sobre sus secretos de belleza.

Fue así que la artista llegó a un punto donde confesó que había usado inyecciones de bótox y rellenos faciales durante varios años. Además, aseguró que dejó de usarlos cuando tenía 25 años porque pensó que “era demasiado”.

“Nuestra relación con la belleza es demasiado personal y estamos aquí hablando de secretos de belleza, ¿no es el mayor secreto que todos queremos sentirnos mejor y … Ser amados?”, comenzó diciendo.

A lo que sumó: “Para ser completamente honesta usé un montón de rellenos durante años y bótox. Paré en el 2018 porque sentí que fue… demasiado”, alcanzó a decir antes de que se le quebrara la voz.

“Sentí que me estaba escondiendo… no pensé que iba a emocionarme tanto”, dijo antes de dejar salir las lágrimas. “Por largo tiempo el maquillaje para mí era esconderme y ahora siento que quizás no lo es”, declaró.

“Desde que dejé de ponerme rellenos y bótox -que quizás vuelva a usar algún día, no lo sé, cualquier cosa que te haga sentir hermoso, lo apoyo- para mí, pienso: ‘Quiero ver mis bien ganadas líneas por llorar o reír’, espero que mis líneas por reír se profundicen y reír más y más”, admitió.

A lo que añadió: “Creo que envejecer puede ser una cosa preciosa. Ahora, ¿volveré a ponerme rellenos en 10 años? Quizás sí, pero esos son pensamiento que podría debatir”.

Cabe recordar que Ariana Grande comenzó su carrera como actriz a los 8 años cuando hacía teatro escolar, desde ahí emprendió un viaje hacia la televisión donde hizo gran parte de su trayectoria actuando en series como Victorious, Sam & Cat y Scream Queens, mientras entre medio sembró su carrera como cantante.