Men At Work, la banda australiana y único número anglo del Festival de Viña del Mar 2024, tendrá un segundo show en Chile días después de su paso por la Quinta Vergara.

La cita quedó agendada para el próximo jueves 29 de febrero en Gran Arena Monticello, con entradas que se pondrán a la venta el martes 21 de noviembre desde las 10:00 horas por el sistema Puntoticket.

La agrupación formada en 1979 se reencontrará con sus fans chilenos luego de 25 años de ausencia de los escenarios locales.

A inicios de la década del ochenta, Men At Work ganó notoriedad internacional con el lanzamiento del disco “Business as Usual” (1981), donde destacó el sencillo “Who can it be now”.

“Down Under”, “It´s a Mistake”, “Catch a Star” y “Overkill”, fueron otros de los hits de la banza encabezada por Colin Hay, su embemático líder y vocalista.

La banda océanica se presnetará el martes 27 de febrero en el Festival de Viña del Mar. Ese día, en la Quinta Vergara, el grupo compartirá escenario con Maná y un comediante aún por confirmar.