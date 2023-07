Dua Lipa confesó cuál fue el secreto detrás de "Dance the night", canción que musicaliza una de las escenas clave de "Barbie".

De la mano de una taquilla que no afloja, “Dance the night”, el primer sencillo de la exitosa película “Barbie”, se ha convertido en unos de los hits globales de la temporada 2023. Para muestra, un dato: días atrás, el sencillo entró al top 4 del Official Charts del Reino Unido, medición de referencia de la música británica.

La canción, de vocación discotequera, musicaliza una de las escenas más coloridas y colectivas del filme: una coreografía que tiene a Margot Robbie como protagonista y que, de cierta forma, marca un quiebre en la trama.

En su perfil en Instagram – y quizás motivada por el explosivo éxito de la película de Greta Gerwig-, Dua Lipa compartió algunos secretos del origen del tema, producido por Mark Ronson, Andrew Wyatt y el dúo Picard Brothers.

“Lo primero que vi de la película de Barbie, cuando Mark Ronson me pidió que escribiera la canción para la gran escena de baile, fueron los ensayos de baile del elenco”, se lee en el post que acompañó con videos de dichos ensayos

“Entonces empezamos bajo el plan de escribir una canción basada en los pensamientos internos de Barbie en ese mismo momento, sobre la base de lo que vendría después en su historia y en la premisa de toda la película”, añadió.

“Ver la canción que escribimos juntos junto a @wyattish y @carolineailin cobrar vida en la gran pantalla fue un momento muy surrealista para mí. La canción ya no se sentía como si me perteneciera, sino que ya pertenecía a Barbie y a su yo perfecto/imperfecto. ¡Estoy muy agradecida a todos ustedes por estar bailando en casa con nosotros y a Greta y Mark por confiar en mí esta tarea!”, señaló

Más adelante, hizo una petición expresa a sus fans. “¡Envíenme sus vídeos bailando toda la noche!”.