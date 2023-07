Ad portas del lanzamiento del primer sencillo de su nuevo disco de estudio, Myriam Hernández recordó su reciente paso por el Festival de Viña del Mar 2022, instancia donde fue la invitada estelar del show de la colombiana Karol G, fan confesa de la chilena.

“Me sentí feliz y emocionada de volver ahí, y con Karol además, que ella es encantadora”, comentó la artista en diálogo con el diario El Mercurio, a raíz del de este jueves de “Nos lo hemos dicho todo”, su nueva canción.

“Siempre he dicho y he manifestado que estoy dispuesta a ir, es un escenario donde comencé mi carrera y donde he ido como cantante, jurado, animadora y hasta fui reina. Le tengo mucho cariño, pero distintas razones no se ha dado mi regreso”, agregó.

Cabe destacar que la otrora conductora del certamen junto a Antonio Vodanovic, Ricardo Montaner y Sergio Lagos, hasta el show de Karol G, no había vuelto a la Quinta Vergara como solista desde el año 2006.

Consultada sobre si el festival mantiene una “deuda” con su carrera (Myriam recibió en 2022 el Premio a la Excelencia Musical de parte del Latin Grammy), la chilena señaló: “No me gusta pensar en deudas”.

“Quizás pudo haber sonado como una crítica cuando dije que ‘hace 17 años que no estoy acá’, o el ‘gracias, Karol, por invitarme’. que no fue con la intención de ‘miren, ella me invita y ustedes no"”, dijo.

“Si me preguntan si me gustaría ir a Viña, claro que me gustaría y en algún momento sentí tristeza de no ser invitada en los 50 años del Festival, porque he sido parte de su historia, pero ahora paso de eso, porque uno tiene la opción de elegir quedarse triste o estar feliz y yo elegí estar feliz”, añadió.