En el marco de las “audiciones a ciegas”, un ex “Protagonistas de la Música” irrumpió anoche en “The Voice Chile”: el recordado Feliciano Saldías, exintegrante de Machuca y vocalista de la banda penquista Zurdaka.

En la presentación, Saldías presentó su versión para “Culpable o no”, el clásico que popularizó Luis Miguel en 1988. Sin embargo, no todo resultó como el cantante y tecladista esperaba.

Tras su presentación (en clave dub, tal cual como el cover de Quique Neira), ninguno de los cuatro jurados apretó su botón para dar vuelta su asiento.

“Me gustó mucho la verdad. No giré mi silla, desafortunadamente, por estrategias y espacios en mi equipo, pero lo que me gustó de tu presentación fue ese timbre de voz medio rock, pero cantando reggae, pop. Me gustó muchísimo”, comentó Prince Royce. “Tienes una voz muy única, que no me giré no significa que no me gustó”, agregó.

José Luis “Puma” Rodríguez, por su parte, agregó: “Hermano, eres un profesional, no hay mucho que añadir… Eres honesto con lo que están cantando, contigo mismo, te deseo mucha suerte. Muchas bendiciones, hermano”. Francisca Valenzuela lo halagó con un largo “Bravooo”.

Cuando Saldías salió de escena, Beto Cuevas explicó las razones en diálogo con Prince Royce: “Me pareció buenísimo. A esta altura es un poco dificil. Yo ya tengo una voz, a un rockkero con una voz potente. Además cantar una canción de Luis Miguel con ese onda rockera, interesante”, dijo.

En la temporada 2022 de “The Voice”, otro ex “Protagonistas de la Música” también se presentó en el programa: Hernán Pelegrí, quien presentó “Ya no hay forma de pedir perdón”.