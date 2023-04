Hace no muchos años decían que Max Martin era el secreto mejor guardado de la música pop, ya que si bien su nombre no te suena, está detrás de las canciones más famosas de este género en la última era.

De origen sueco, comenzó su carrera a finales de los 90, cuando se unió a los equipos de Backstreet Boys y Britney Spears, componiendo algunas de sus hits más populares.

Martin es el ejemplo de que el talento siempre puede ir más allá, porque aún cuando apenas podía escribir bien en inglés, se las arregló para crear los éxitos más grandes de la década, canciones que todavía cantas.

Su carrera es tan fructífera que logró más números uno en los rankings que la reina del pop, Madonna. Incluso, son varios quienes dicen que su carrera da para mucho más.

Max Martin: el sueco detrás del pop

El nombre real de Max Martin es Karl Martin Sandberg, quien nació en Estocolmo, Suecia. En resumen, es el arquitecto de la música pop de las últimas tres décadas.

Aunque comenzó su carrera como parte de algunas bandas del estilo glam metal en su natal Suecia, pronto entendió que lo suyo no estaba en el escenario, sino que detrás de él, componiendo esas canciones que llegan a lo más profundo de tu cabeza y corazón.

Martín se adentró en las grandes ligas de la composición tras toparse con una incipiente cantante pop: se trataba de Britney Spears.

El sueco compuso “Baby one more time”, el primero de sus éxitos que llegó al N°1 de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, además de “(You drive me) Crazy”, posicionándose en lo más alto de la industria.

Lo que vino luego fue que millones de personas corearían sus canciones, gracias a su trabajo con Backstreet Boys, Bon Jovi, Celine Dion, ‘N Sync, Pink , Kelly Clarkson, Katy Perry., Kesha, Taylor Swift, Ariana Grande, Adele, Justin Timberlake o The Weeknd, destacó Vanity Fair.

Su trabajo le brindó 25 N°1 en el Billboard Hot 100 como escritor o coautor, convirtiéndose así en el tercer escritor con más éxitos en la historia de la música.

¿Quiénes lo superan? Sus héroes, Paul McCartney, con 32, y John Lennon, con 26.

Pese a su abrumador éxito, es discreto. Las entrevistas que ha dado ni siquiera se pueden contar con los dedos de una mano. La explicación se la dio a The New York Times: “Preferiría no hacer esto”, agregando: “Siempre le he tenido miedo a la fama. Lo he visto de cerca. Y no creo que sea saludable”.

Oops! No sé inglés

Una de las principales virtudes de Max Martin es que se adaptó a los tiempos y fue cambiando a medida que la historia de la música se fue moviendo.

Eso sí, un detalle llamativo es que pese a componer temas que todos cantamos, muchas de sus letras no logran tener sentido.

En 1999 comenzó a colaborar con Backstreet Boys, componiendo “I Want It That Way”, una de sus canciones más conocidas.

Y aunque la canción sigue siendo un éxito, muestra la que probablemente es la única falencia en la carrera de Max Martin, ya que el coro de la canción no tiene mucho sentido.

LA Weekly lo destacaba en 2011 cuando trataba de entender el coro “Tell me why / Ain’t nothin’ but a heartache / Tell me why / Ain’t nothin’ but a mistake / Tell me why / I never wanna hear you say, I want it that way” (Dime por qué / No es nada más que una angustia/ Dime por qué / No es nada más que un error / Dime por qué/ Nunca quiero escucharte decir, Lo quiero de esa manera).

“¿Qué era lo que no quería escuchar?” y “¿de qué manera?” eran dos cosas que muchos se preguntaban y ante lo cual no se encontraban respuestas hasta que Kevin Richardson, uno de los vocalistas de Backstreet Boys, contó la verdad detrás de ese estribillo.

“Su inglés ha mejorado mucho, pero en ese momento…”, señaló, bajando la voz. “Hay muchas canciones por ahí que no tienen sentido… pero te hacen sentir bien cuando las cantas, y esa es una de ellas”, agregó.

Aunque luego grabaron una nueva versión con una letra que sí tenía sentido, la realidad es que la música de Martin sonaba mucho mejor con su precario inglés, porque las rimas encajaban.

Max Martin sigue cosechando éxitos

Otro de los ejemplos de su poco manejo con el idioma inglés está en su primer éxito, “Baby one more time”, en el que confundió la palabra “Hit” (golpear).

Y es que Martin pensó que “Hit” significaba “Llamar”, por lo que “Hit me, baby, one more time” (Golpéame una vez más bebé) suena un tanto incoherente. No obstante, considerando la melodía de la canción, terminó funcionando igual.

Estos detalles no fueron impedimento para que lograra consolidarse como el productor y compositor más exitoso de nuestros tiempos.

“La leyenda, el mito, el ícono”, es como lo llama Katy Perry, para quien compuso “I Kiss a Girl” y “Roar” entre otros.

“Es el productor más humilde que conozco, pero también el que más confianza tiene en sus elecciones”, señaló Perry, destacando que si bien era crítico, siempre le dio un consejo.

“Él no viene de vez en cuando con un café con leche y dice: ‘Oye, haz esto’, y luego se va”, mencionó la artista.

“Literalmente está compitiendo la voz, compitiendo sílabas a veces. Diremos, oh, no puedo escuchar la ‘s’ o la ‘t’ en esa palabra, y él encontrará una ‘t’ y una ‘s’ y simplemente la insertará. Después de todos estos años, está haciendo el trabajo pesado, y eso es lo que le da el toque de Midas”, remarcó.

¿A qué atribuye su éxito? Martin señala que es gracias a los programas públicos de educación musical en su natal Suecia.

Dichos cursos le permitieron alcanzar el reconocimiento, el mismo que en 2022 lo llevó a Broadway con “& Juliet”, musical que reúne la gran mayoría de las canciones que puso en los primeros lugares de las listas musicales del mundo.