Coldplay concretó hoy el lanzamiento de su esperada colaboración con el colectivo surcoreano BTS.

Se trata de “My Universe”, canción que a horas de su debut en redes sociales se convirtió en tendencia en las principales plataformas de streaming.

Sólo en YouTube, a menos de 16 horas de su estreno, el video acumula más de 20 millones de reproducciones.

La pieza, cantada en inglés y coreano, fue escrita por Coldplay y BTS y contó con la producción de Max Martin (Backstreet Boys, N Sync, Katy Perry, Taylor Swift, etc), legendario compositor y productor sueco que fue clave en el éxito arrollador del disco debut de Britney Spears, “…Baby One More Time”.

“My Universe” es el segundo sencillo del nuevo disco del grupo británico, “Music Of The Spheres”, que estará disponible a partir del 15 de octubre.

Semanas atrás, Coldplay presentó “Higher Power”, el primero de los adelantos de su siguiente producción.