La noche de este domingo, el cantante puertorriqueño Bad Bunny fue galardonado en los Premios Grammy 2023 en la categoría de “Mejor álbum de música urbana”, por su más reciente trabajo Un verano sin ti (2022).

El artista, que fue el encargado de abrir la ceremonia, subió al escenario y dio un emotivo discurso en español frente los rostros más reconocidos de la industria musical.

“Gracias a todos los latinos en el mundo entero, en EE.UU. y en el mundo entero. Gracias a todos los artistas que trabajaron conmigo y los productores”, señaló para después nombrar a algunos de sus colaboradores cercanos.

“Este premio se lo dedico a Puerto Rico, Cuba y la capital del reguetón del mundo entero. Se lo quiero dedicar a todas las leyendas y especialmente también a los nuevos”, enfatizó.

“No solo a las leyendas, sino a los nuevos que mantienen vivo y refrescante el movimiento. Así que a todos los nuevos talentos, sigamos llevando este género a otro nivel. Los quiero, gracias”, concluyó.

Y es que el cantante, lanzó Un verano sin ti en 2022, rompiendo récords en las tendencias musicales y no solo en Latinoamérica, donde comenzó su fama.

Esta sería la segunda vez que Bad Bunny obtiene un Grammy, puesto que en 2021 ya había recibido uno por primera vez en la categoría de “Mejor álmbum pop latino”.

Asimismo, también ha sido bien premiado en los Grammy Latinos, donde hasta el momento cuenta con 4 categorías ganadas: Mejor álbum de música urbana en 2019; Mejor interpretación de reguetón en 2020; Mejor canción de rap/hip hop en 2021; y Mejor álbum de música Urbana en 2021.

I do not know what #Badbunny said, but I felt dat shit!! Big ups to #PuertoRico 🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷#GRAMMYs pic.twitter.com/NOfYHuEcFZ

— Makememe (@TookNotice) February 6, 2023