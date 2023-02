La noche de este domingo se está llevando a cabo la ceremonia más importante de la industria musical, se trata de los Premios Grammy 2023, que en su edición número 65, se están celebrando desde Los Ángeles para el mundo.

Allí asistieron las personalidades musicales del momento, algunas de ellas con numerosas nominaciones. De hecho, este año destacó Adele, cuyo nombre se encuentra en 7 categorías debido a su último trabajo titulado 30, que podría ser el “Álbum del año” esta noche.

Así también resaltó Beyoncé, que tras su regreso a las pistas con Renaissance quedó nominada en 3 de las categorías más importantes de la academia musical: Mejor canción, Mejor Grabación, y Álbum del año.

Pisando los talones de su compatriota Adele, el cantante británico Harry Styles también se hizo notar en las nominaciones de este año, alcanzando 6 categorías en los Premios Grammy 2023.

Además, representando a Latinoamérica y a la industria musical en español, también fueron nominados el puertorriqueño Bad Bunny en las categorías de Álbum del Año y Mejor Interpretación Pop; y la brasileña Anitta, como Mejor Artistas Nuevo.

¿Quiénes ganaron los Premios Grammy 2023?

Esta lista está siendo actualizada en tiempo real.

Mejor álbum de pop vocal tradicional

Harry’s House – Harry Styles

Mejor interpretación de R&B

VIRGO’S GROOVE – Beyoncé

Mejor interpretación de pop de dúo/grupo

Unholy – Sam Smith & Kim Petras

Mejor álbum de música urbana

Un verano sin ti – Bad Bunny

Mejor álbum de rap

Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Mejor grabación dance/electrónica

BREAK MY SOUL – Beyoncé

Grabación del año

Don’t Shut Me Down – ABBA

Easy On Me – Adele

BREAK MY SOUL – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

You And Me On The Rock – Brandi Carlile Featuring Lucius

Woman – Doja Cat

Bad Habit – Steve Lacy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

About Damn Time – Lizzo

As It Was – Harry Styles

Álbum del año

Voyage – ABBA

30 – Adele

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

RENAISSANCE – Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J. Blige

In These Silent Days – Brandi Carlile

Music Of The Spheres – Coldplay

Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles

Canción del año

abcdefu – GAYLE

About Damn Time – Lizzo

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) – Taylor Swift

As It Was – Harry Styles

Bad Habit – Steve Lacy

BREAK MY SOUL – Beyoncé

Easy On Me – Adele

GOD DID – DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Just Like That – Bonnie Raitt

Mejor artista nuevo

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Mejor interpretación vocal pop solista

Easy On Me – Adele

Moscow Mule – Bad Bunny

Woman – Doja Cat

Bad Habit – Steve Lacy

About Damn Time – Lizzo

As It Was – Harry Styles

Mejor interpretación rock

So Happy It Hurts – Bryan Adams

Old Man – Beck

Wild Child – The Black Keys

Broken Horses – Brandi Carlile

Crawl! – Idles

Patient Number 9 – Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck

Holiday – Turnstile

Mejor interpretación de metal

Call Me Little Sunshine – Ghost

We’ll Be Back – Megadeth

Kill Or Be Killed – Muse

Degradation Rules – Ozzy Osbourne Feat. Tony Iommi

Blackout – Turnstile

Mejor canción rock

Black Summer – Red Hot Chili Peppers

Blackout – Turnstile

Broken Horses – Brandi Carlile

Harmonia’s Dream – The War On Drugs

Patient Number 9 – Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck

Mejor álbum rock

Dropout Boogie – The Black Keys

The Boy Named If – Elvis Costello & The Imposters

Crawler – Idles

Mainstream Sellout – Machine Gun Kelly

Patient Number 9 -Ozzy Osbourne

Lucifer On The Sofa – Spoon

Mejor Interpretación de Música Alternativa

There’d Better Be A Mirrorball – Arctic Monkeys

Certainty -Big Thief

King – Florence + The Machine

Chaise Longue – Wet Leg

Spitting Off The Edge Of The World – Yeah Yeah Yeahs Featuring Perfume Genius

Mejor Álbum de Música Alternativa

WE – Arcade Fire

Dragon New Warm Mountain I Believe In You – Big Thief

Fossora – Björk

Wet Leg – Wet Leg

Cool It Down – Yeah Yeah Yeahs

Mejor interpretación country, dúo o grupo

Wishful Drinking – Ingrid Andress & Sam Hunt

Midnight Rider’s Prayer – Brothers Osborne

Outrunnin’ Your Memory – Luke Combs & Miranda Lambert

Does He Love You – Revisited – Reba McEntire & Dolly Parton

Never Wanted To Be That Girl – Carly Pearce & Ashley McBryde

Going Where The Lonely Go – Robert Plant & Alison Krauss

Mejor álbum pop vocal latino

AGUILERA – Christina Aguilera

Pasieros – Rubén Blades & Boca Livre

De Adentro Pa Afuera – Camilo

VIAJANTE – Fonseca

Dharma + – Sebastián Yatra

Mejor álbum de rock o alternativo latino

El Alimento – Cimafunk

Tinta y Tiempo – Jorge Drexler

1940 Carmen – Mon Laferte

Alegoría – Gaby Moreno

Los Años Salvajes – Fito Paez

MOTOMAMI – Rosalía

Mejor recopilación de banda sonora para medio visual

ELVIS – (Varios artistas)

Encanto – (Varios artistas)

Stranger Things: banda sonora de la serie de Netflix, temporada 4 (vol. 2) – (Varios artistas)

Top Gun: Maverick – Harold Faltermeyer, Lady Gaga, Hans Zimmer y Lorne Balfe

West Side Story – (Varios artistas)