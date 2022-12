Durante la noche de este lunes se confirmó la muerte del cantante inglés Terry Hall, vocalista de la banda de ska de los años 70 The Specials, a los 63 años tras sufrir “una breve enfermedad”.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de la misma banda, donde dedicaron sentidas palabras a su líder junto con una fotografía del artista.

“Con una gran tristeza anunciamos la partida, luego de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha producido este país”, comenzaron escribiendo en redes sociales.

“Terry fue un esposo y padre maravilloso y una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus presentaciones encapsularon la esencia misma de la vida… la alegría, el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero sobre todo el amor”, continuaron.

Asimismo, el grupo destacó que “todos quienes lo conocimos y amamos lo extrañaremos profundamente. Él dejará el regalo de su notable música y su profunda humanidad”.

“Terry a menudo dejaba el escenario al final de los espectáculos de The Specials con tres palabras de afirmación: ‘Amor, amor, amor"”, recordaron, para luego pedir respetar la privacidad de la familia en estos momentos.

A través de Twitter, su compañero de banda, Neville Staple, confesó que se sabía del declive del bienestar de Terry Hall, sin embargo, nunca cayeron en cuenta de lo grave de su estado.

“Sabíamos que Terry no se encontraba bien, pero no nos dimos cuenta de lo grave que era hasta hace poco”, lamentó en sus redes sociales.

Asimismo, aseguró que “acabábamos de confirmar algunos acuerdos musicales con la banda para 2023. Esto me ha afectado mucho y debe ser extremadamente difícil para la esposa y la familia de Terry”.

Hall fue parte de los miembros originales de The Specials, cuando el grupo también se llamó The Conventry Automatics y The Special AKA. En 1979, lanzaron su primer álbum Specials y un año después lanzaron More Specials. Ambos discos acabaron obteniendo el oro en Reino Unido.

"I was deeply saddened to hear about Terry Hall's passing on Sunday. @SugaryStaple was called as we arrived in Egypt. We knew Terry had been unwell but didn't realise how serious until recently. We had only just confirmed some 2023 joint music agreements together. This has hit me pic.twitter.com/sHNMJIwPII

— From THE SPECIALS Neville Staple (@NevilleStaple) December 19, 2022